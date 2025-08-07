 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 712,50
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les pétroliers affrétés par Chevron commencent à retourner au Venezuela après l'octroi d'une licence par les États-Unis, selon des données maritimes
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 18:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Au moins trois navires que la major pétrolière Chevron CVX.N a utilisés pour transporter du brut vénézuélien vers les États-Unis naviguent vers les eaux du pays sud-américain, les exportations devant reprendre dans le courant du mois après l'obtention d'une nouvelle licence américaine, selon des données et des sources de transport maritime.

Valeurs associées

CHEVRON
153,346 USD NYSE +0,36%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,59 USD Ice Europ -0,55%
Pétrole WTI
64,05 USD Ice Europ -0,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank