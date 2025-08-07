Les pétroliers affrétés par Chevron commencent à retourner au Venezuela après l'octroi d'une licence par les États-Unis, selon des données maritimes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Au moins trois navires que la major pétrolière Chevron CVX.N a utilisés pour transporter du brut vénézuélien vers les États-Unis naviguent vers les eaux du pays sud-américain, les exportations devant reprendre dans le courant du mois après l'obtention d'une nouvelle licence américaine, selon des données et des sources de transport maritime.