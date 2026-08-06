Les perspectives optimistes de Figma ne parviennent pas à dissiper les inquiétudes concernant les marges alors que les coûts liés à l'IA s'alourdissent ; le cours de l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulé avec précisions sur les coûts et les marges) par Deborah Mary Sophia

Figma FIG.N a annoncé mercredi une forte hausse de ses coûts et une baisse de ses marges bénéficiaires alors que l'entreprise de logiciels de conception intensifie ses investissements dans l'IA, ce qui a entraîné une chute de 16 % du cours de son action après la clôture, malgré des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes.

La société a maintenu inchangées ses prévisions de résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'année et a indiqué que le bénéfice du deuxième trimestre avait été affecté par une hausse des dépenses marketing liées à sa conférence annuelle des utilisateurs, Config.

Réputée pour sa plateforme accessible via un navigateur qui permet aux équipes de conception de collaborer en temps réel, Figma a misé fortement sur l’IA, en l’intégrant à l’ensemble de son portefeuille de produits afin d’attirer et de fidéliser davantage d’utilisateurs.

En début d’année, l’entreprise a lancé un agent IA directement intégré au canevas Figma, capable d’exécuter diverses tâches telles que la modification de mises en page ou l’exécution de workflows en plusieurs étapes.

Si ces efforts ont contribué à faire progresser le chiffre d’affaires de Figma pour le trimestre clos en juin de 48 %, à 370,1 millions de dollars,dépassant ainsi les estimations de 351,6 millions de dollars selon les données compilées par LSEG, ilsont également entraînéune hausse de101,5% des coûts de recherche et développement, les charges d’exploitation totales ayant presquedoublépar rapport à l’année dernière pour atteindre 426,9 millions de dollars.

D’un trimestre à l’autre, la marge d’exploitation ajustée de Figma a reculé, passant de 16 % à 10 %.

“Bien que nous constations une très forte dynamique du côté du chiffre d’affaires, nous voulons nous assurer que nous investissons réellement dans le développement de nouveaux produits afin de garantir une croissance durable à long terme”, a déclaré à Reuters Praveer Melwani, directeur financier de Figma.

Figma a indiqué que son nouveau modèle de tarification des crédits IA basé sur l’utilisation, lancé en mars, commencera à produire des résultats plus probants à la fin de l’année 2026 et au début de l’année 2027.

Des outils tels que l’agent Figma ont incité les nouveaux utilisateurs à consommer des crédits d’IA tout en encourageant les clients existants à intensifier leur utilisation, a préciséla société. Elle a enregistré une croissance tant au niveau des licences payantes que des modules complémentaires de crédits d’IA au cours du trimestre.

Figma table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 1,463 milliard et 1,467 milliard de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures (1,422 milliard à 1,428 milliard de dollars) et supérieur aux estimations des analystes (1,44 milliard de dollars).