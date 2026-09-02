Les perspectives des obligations vénézuéliennes sont renforcées par un signal d'accord pétrolier avec les États-Unis, selon Morgan Stanley

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par Marc Jones

L'accord pétrolier entre les États-Unis et le Venezuela renforce les perspectives de restructuration de la dette souveraine vénézuélienne et favorise une augmentation de la production pétrolière, même si certains détails essentiels restent flous, selon un rapport de Morgan Stanley publié mardi.

Les États-Unis et le Venezuela ont dévoilé la semaine dernière un accord aux termes duquel la société privée North American Blue Energy Partners (NABEP) se verrait octroyer une concession de 100 ans couvrant 17 gisements pétroliers dont les réserves sont estimées à 65 milliards de barils.

Dans ce cadre, le gouvernement américain obtiendrait une participation de 35 % dans la société mère, le droit d’acheter 20 % de la production future au prix coûtant et un droit de préemption sur les 80 % restants.

Morgan Stanley a maintenu son scénario de base selon lequel la production atteindra environ 1,5 million de barils par jour d’ici fin 2027, un niveau qui, selon la banque, permettrait de mener à bien la restructuration de l’énorme masse de dette en défaut du pays .

Les obligations souveraines vénézuéliennes et celles de la compagnie pétrolière d’État PDVSA ont déjà progressé d’environ 3,5 % depuis l’annonce de l’accord américain la semaine dernière, reflétant des perspectives économiques potentiellement plus favorables à l’approche des discussions sur la restructuration.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que l’importance de cette annonce sur le pétrole résidait moins dans les détails de l’accord que dans ce qu’elle révélait de l’engagement de Washington envers le Venezuela et l’hémisphère occidental dans son ensemble.

"Ces annonces constituent un facteur positif pour les obligations souveraines, même si de nombreux détails restent à préciser, notamment en ce qui concerne l’impact budgétaire", indique le rapport.

L’objectif du plan, qui consiste à investir jusqu’à 100 milliards de dollars dans les infrastructures pétrolières vieillissantes du Venezuela, pourrait stimuler considérablement la production s’il se concrétisait, mais le rapport souligne également que de nombreux détails concernant le plan et son financement font encore défaut.

Plus largement, cet accord marque un renforcement spectaculaire du rôle des États-Unis dans l’industrie pétrolière vénézuélienne. Le pays détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, mais ne produit qu’environ 1,25 million de barils par jour, un chiffre bien inférieur à son potentiel après des années de sous-investissement, de mauvaise gestion et de sanctions.