Les perspectives de Merck pour 2026 assombrissent les résultats positifs du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La société prévoit un chiffre d'affaires de 65,5 à 67 milliards de dollars en 2026, contre 67,6 milliards de dollars estimés par les analystes

*

Annonce des ventes de 16,4 milliards de dollars au 4e trimestre, dont 8,37 milliards de dollars pour Keytruda

*

Le directeur général Davis déclare qu'il est toujours à l'affût d'accords

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 10, et de détails au paragraphe 6) par Michael Erman

Merck & Co MRK.N a prévu mardi des ventes et des bénéfices pour 2026 inférieurs aux estimations de Wall Street, car la société s'attend à ce que la perte imminente de l'exclusivité des brevets sur le médicament contre le diabète Januvia et d'autres médicaments frappe plus durement que ne le prévoient les analystes.

Les perspectives plus faibles que prévu ont éclipsé les résultats du quatrième trimestre du fabricant américain de médicaments qui ont dépassé les attentes en matière de bénéfices et de ventes, grâce à la forte demande pour son immunothérapie anticancéreuse à succès Keytruda.

La société prévoit des recettes de 65,5 milliards de dollars à 67,0 milliards de dollars pour 2026, le haut de la fourchette étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 67,6 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Alors que les résultats du quatrième trimestre "établissent une base raisonnable pour Merck à l'horizon 2026", les perspectives de revenus plus faibles que prévu pourraient tempérer les attentes pour l'année, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital.

Merck a déclaré s'attendre à un impact de 2,5 milliards de dollars cette année, notamment en raison de la concurrence des génériques, des négociations sur les prix de l'assurance-maladie et des ventes plus faibles de Lagevrio, son traitement COVID-19.

"La déconnexion avec la rue, franchement, concerne un grand nombre de nos anciens produits, et il s'agit de produits dont le brevet arrive à échéance", a déclaré le directeur général Rob Davis lors d'une interview. "Lorsque je regarde les moteurs stratégiques de cette entreprise, je suis en fait très confiant"

Il a déclaré que les médicaments qui seraient plus faibles que ne le prévoient les analystes comprennent Januvia et les médicaments apparentés Janumet et Janumet XR, ainsi que Bridion, une injection qui inverse l'effet des médicaments bloquant les muscles à la fin d'une opération chirurgicale. Les analystes s'attendaient déjà à une baisse significative des ventes de ces deux produits.

Le nouveau prix Medicare du Januvia - négocié dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation de l'ancien président Joe Biden - pourrait également nuire à ses ventes plus que ne l'estimaient les analystes.

La faiblesse des perspectives pour 2026 est "préoccupante", a déclaré Courtney Breen, analyste chez Bernstein, ajoutant qu'au moins une partie de l'érosion des génériques est déjà reflétée dans les estimations de Wall Street.

UN QUATRIÈME TRIMESTRE 2025 SOLIDE

Merck a déclaré un bénéfice ajusté de 2,04 dollars par action pour le trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 2,01 dollars.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 16,4 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui tablaient sur 16,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

La croissance des ventes a été principalement alimentée par Keytruda, dont les ventes ont augmenté de 7 % pour atteindre 8,37 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 8,23 milliards de dollars. Pour l'année, les ventes de Keytruda se sont élevées à 31,7 milliards de dollars.

Cette performance a permis de compenser la chute brutale de 34 % des ventes de Gardasil, son vaccin contre le papillomavirus humain, qui ont atteint 1,03 milliard de dollars au cours du trimestre. La société a dû faire face à une faible demande pour ce vaccin en Chine, ce qui l'a amenée à interrompre les livraisons dans ce pays.

Merck a conclu deux accords de l'ordre de 10 milliards de dollars en 2025, en achetant Cidara Therapeutics et Verona Pharma afin d'acquérir de nouveaux médicaments avant que Keytruda, le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde, ne perde la protection de son brevet plus tard dans la décennie.

Rob Davis a déclaré que la société continuerait à rechercher des accords pour les traitements oncologiques, cardiométaboliques et immunologiques.

"Nous continuons à nous situer dans la fourchette de 1 à 15 milliards de dollars, mais comme nous l'avons toujours dit, nous sommes prêts à aller plus loin si nous voyons une opportunité scientifique qui apporte de la valeur", a-t-il déclaré.

Valeurs associées

MERCK
113,405 USD NYSE 0,00%
