Les perspectives de Frontier pour 2026 laissent entrevoir un bénéfice potentiel grâce à une forte réduction des coûts

Frontier Group ULCC.O , société mère de la compagnie aérienne à bas prix Frontier Airlines, a publié mercredi des prévisions qui laissent entrevoir un bénéfice possible pour l'année, alors que les analystes s'attendent à une perte, en misant sur un contrôle plus strict des coûts.

Les actions du transporteur ont augmenté de 4,4% dans les premiers échanges, après qu'il ait également déclaré qu'il mettrait fin à certains contrats de location d'avions de manière anticipée et qu'il reporterait les livraisons de certains jets pour réduire la capacité et préserver les liquidités.

La compagnie aérienne prévoit pour 2026 une fourchette allant d'une perte de 40 cents par action à un bénéfice de 50 cents par action, sur une base ajustée, le point médian étant un bénéfice de 5 cents. Les analystes estimaient en moyenne une perte de 1 cent par action, selon les données compilées par LSEG.

La fourchette inhabituellement large des prévisions de Frontier montre à quel point il est devenu incertain pour les transporteurs d'évaluer la demande à court terme, en particulier pour les sièges en classe économique, alors que les voyageurs soucieux de leur budget se replient sur une toile de fond économique plus difficile.

Les compagnies aériennes à bas prix sont également confrontées à des coûts élevés de maintenance des avions, de carburant et d'équipage, alors même que leurs rivales, qui proposent des offres haut de gamme solides, profitent de tarifs à plus forte marge.

Frontier a misé sur les changements de réseau, les réductions de capacité et l'amélioration de l'offre de produits pour augmenter ses bénéfices.

Pour le quatrième trimestre, la compagnie aérienne basée à Denver a déclaré un bénéfice ajusté par action de 23 cents, alors que la Bourse l'estimait à 12 cents.

Frontier a également déclaré avoir conclu un accord avec le loueur d'avions AerCap AER.N pour mettre fin aux contrats de location de 24 jets actuellement en service qui devaient expirer au cours des deux à huit prochaines années.

Dans le même temps, elle a conclu un accord avec Airbus SAS pour reporter l'entrée en service de 69 A320neo, qui devaient contractuellement être livrés entre 2027 et 2030.

Frontier a terminé l'année 2025 avec 874 millions de dollars de liquidités totales, dont 220 millions de dollars provenant d'une facilité de crédit renouvelable récemment élargie.

Elle prévoit même de déployer des sièges de style première classe au début de 2026 dans le cadre de ses efforts visant à ajouter des produits à plus forte marge au-delà de son agencement traditionnel tout-économique.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle visait à doubler ses revenus de fidélisation pour atteindre environ 6 dollars par passager d'ici la fin de 2026.