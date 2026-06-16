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« Les pays en développement ne confieront pas entièrement leur sécurité énergétique aux États-Unis », déclare le directeur financier de Cheniere Energy
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 21:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cheniere Energy LNG.N ne pense pas que les pays en développement confieront leur sécurité énergétique aux États-Unis, a déclaré mardi Zach Davis, directeur financier de la société.

Un approvisionnement diversifié en GNL est important pour les pays en développement, car il garantit un approvisionnement à un prix abordable. C'est pourquoi Cheniere souhaite un retour rapide de Qatar Energy sur le marché, car cela favorise la diversification mondiale, a expliqué M. Davis lors d’une conférence sur l’ingénierie et l’approvisionnement à Houston.

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