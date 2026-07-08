Les pays d'Amérique latine et certains sidérurgistes plaident en faveur d'exemptions des droits de douane américains

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* Les droits de douane proposés par Trump à l'encontre de 60 partenaires commerciaux font l'objet d'une audition publique de trois jours

* Des droits de douane pouvant atteindre 12,5 % devraient remplacer les droits de douane temporaires américains qui expirent prochainement

* Les pays d’Amérique latine affirment lutter contre le travail forcé, mais ne fournissent aucune preuve concernant leurs chaînes d’approvisionnement

* Certains sidérurgistes demandent des dérogations pour les importations de fonte brute

par David Lawder

Plusieurs pays d’Amérique latine ont déclaré mardi qu’ils s’efforçaient d’ empêcher l’importation de marchandises produites par le recours au travail forcé, exhortant l’administration Trump à les exempter des nouveaux droits de douane américains proposés, compris entre 10 % et 12,5 %, visant à sanctionner un manque de rigueur dans l’application de la législation.

Lors d’une audition publique sur les droits de douane proposés par le représentant américain au Commerce à l’encontre de 59 pays et de l’Union européenne, des ministres et des représentants du Mexique, du Pérou, du Guatemala et de l’Équateur ont rejeté les allégations selon lesquelles ils ne feraient pas respecter les lois contre le travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement et ont affirmé disposer de lois et de procédures pour lutter contre ce problème.

« Le Mexique a fait de la lutte contre le travail forcé une priorité absolue », a déclaré Ernesto Acevedo Fernandez, sous-secrétaire au ministère mexicain de l’Économie, lors de l’audience, ajoutant qu’un droit de douane supplémentaire de 10 % pénaliserait injustement des milliers d’entreprises mexicaines respectueuses de la loi.

La proposition de l’USTR exempterait les marchandises en provenance du Mexique qui sont conformes à l’Accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

« Les droits de douane proposés par l’USTR à l’encontre du Mexique sont injustifiés, car il n’existe aucune preuve que des importations issues du travail forcé entrent aux États-Unis via le Mexique », a déclaré Acevedo.

Les trois jours d’auditions organisés cette semaine s’inscrivent dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par l’administration Trump pour imposer des droits de douane au titre de la « section 301 » contre les pratiques commerciales déloyales , en raison d’un prétendu manquement à l’application des interdictions d’importation de produits fabriqués par le recours au travail forcé. L’USTR affirme que le recours au travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement étrangères entraîne une concurrence déloyale pour les travailleurs américains.

Mais ces nouveaux droits de douane sont largement considérés comme une tentative visant à remplacer un droit temporaire de 10 % imposé en février, après que la Cour suprême eut invalidé les droits de douane mondiaux de grande envergure imposés par le président Donald Trump en vertu d’une loi d’urgence. Ces droits doivent expirer le 24 juillet.

Un groupe de 22 procureurs généraux d’États démocrates a fait part lundi de ses objections aux droits de douane liés au travail forcé, les qualifiant de « tentative de masquer des droits de douane généralisés prédéterminés » qui constituent un abus du pouvoir conféré par la section 301. Leur lettre adressée au représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, laisse entrevoir un éventuel recours judiciaire à l’avenir.

Le directeur des négociations commerciales du Pérou, José Luis Castillo Mezarina, a demandé que le Pérou soit exempté de tout droit de douane, « car dans le cas du Pérou, aucune charge concrète pesant sur le commerce américain n’a été établie, la norme de preuve requise en vertu de l’article 301 n’a pas été respectée, et les relations commerciales bilatérales ne justifient pas une mesure de cette nature ».

Une audience parallèle concernant le droit de douane de 25 % proposé par l’USTR sur les marchandises en provenance du Brésil, dans le cadre d’une enquête distincte sur les pratiques commerciales déloyales, s’est achevée mardi, avec le témoignage du sénateur brésilien de droite Flavio Bolsonaro , fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, qui prévoit de se présenter à l’élection présidentielle du pays en octobre.

LES SIDÉRURGIQUES RÉCLAMENT UNE EXEMPTION POUR LA FONTE BRUTE

Certains sidérurgistes et groupes professionnels ont plaidé, lors de l’audience sur le travail forcé, en faveur d’une exemption pour la fonte brute importée, utilisée dans la production d’acier à partir de fours à arc électrique.

Cette matière première, qui ne peut être achetée auprès des producteurs nationaux intégrés d’acier par haut-fourneau, U.S. Steel et Cleveland-Cliffs CLF.N , avait été exemptée des droits de douane de 50 % imposés par Trump au titre de la « section 232 » pour des raisons de sécurité nationale, mais serait soumise au droit de douane proposé lié au travail forcé, ce qui alourdirait les coûts pour des producteurs tels que Nucor NUE.N et Steel Dynamics STLD.O .

Brandon Farris, vice-président exécutif de la Steel Manufacturers Association, a déclaré que, sans exemptions, les droits de douane sur la fonte brute importée du Brésil, un fournisseur majeur, pourraient atteindre 37,5 % lorsqu’ils seraient combinés aux droits proposés spécifiquement pour le Brésil, ce qui placerait la majorité de la production sidérurgique nationale dans une situation de désavantage concurrentiel.

L’USTR devrait examiner ces commentaires avant de rendre une décision finale concernant les droits de douane proposés et les éventuelles exemptions.