Les Pays-Bas mettent en garde contre le piratage de WhatsApp et Signal par des hackers russes

Des pirates informatiques soutenus par la Russie ont lancé une campagne mondiale visant à accéder aux comptes Signal et WhatsApp utilisés par des responsables politiques, des militaires et des journalistes, ont averti lundi deux agences de renseignement néerlandaises.

Dans un communiqué, les agences précisent que les hackers ont réussi à convaincre des utilisateurs de divulguer leurs codes de sécurité et leurs codes PIN, ce qui leur a donné accès à des comptes personnels et à des discussions de groupe.

"Les pirates informatiques russes ont probablement eu accès à des informations sensibles", estiment l'Agence générale du renseignement néerlandaise (AIVD) et le Service du renseignement et de la sécurité militaire néerlandais (MIVD).

"Les cibles et les victimes de cette campagne comprennent des personnes travaillant pour le gouvernement néerlandais" ainsi que des journalistes, ajoutent-elles.

Les pirates se sont le plus souvent fait passer pour un chatbot d'assistance Signal afin d'inciter leurs cibles à divulguer leurs codes, ce qui leur a permis de prendre le contrôle des comptes, selon le communiqué.

Réagissant à cette annonce, Signal a déclaré sur les réseaux sociaux que les attaques ciblées avaient été "menées via des campagnes de phishing sophistiquées, conçues pour inciter les utilisateurs à partager des informations", et que son cryptage et son infrastructure n'avaient pas été compromis.

(Rédigé par Anthony Deutsch ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)