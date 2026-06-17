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Les Pays-Bas choisissent la torpille française F21 pour leurs prochains sous-marins au détriment de la MK48 américaine
information fournie par Boursorama avec Media Services 17/06/2026 à 10:13

Développée par Naval Group dans le cadre du programme Artémis, la torpille lourde équipe notamment les sous-marins nucléaires d'attaque et lanceurs d'engins de la Marine française.

Un sous-marin de classe Suffren, en 2019, à Cherbourg (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Un sous-marin de classe Suffren, en 2019, à Cherbourg (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'axe sous-marin France/Pays-Bas se renforce encore. Après la commande en 2024 de quatre sous-marins Black Sword Barracuda (classe Orka) auprès de Naval Group, les Pays-Bas vont se fournir auprès du poids-lourd français de l'industrie navale pour la fourniture de torpilles lourdes nouvelle génération. Annoncé en mars, ce choix a été officialisé mardi 16 juin par l'entreprise française dans un communiqué.

"Le ministère de la Défense néerlandais représenté par le vice-amiral Jan Willem Hartman et Naval Group ont signé un contrat pour la fourniture de torpilles lourdes F21 de nouvelle génération pour armer les sous-marins de la classe Orka", a précisé Naval Group. Ce contrat doit faire de la Marine royale néerlandaise "la première flotte sous-marine conventionnelle de l'Otan" à employer ce type de torpilles, a-t-il ajouté.

"Nous sommes honorés par le choix de la torpille F21 comme l’une des armes de référence pour les sous-marins de classe Orka", a déclaré Pierre Éric Pommellet, président-directeur général de Naval Group, cité dans le communiqué. La signature de ce contrat "marque une étape importante dans notre partenariat stratégique", a souligné pour sa part le vice-amiral Jan Willem Hartman, commandant de l'agence gouvernementale néerlandaise COMMIT. Le montant du contrat n'a pas été mentionné. Ce partenariat France/Pays-Bas inclut plusieurs acteurs de l'écosystème français de défense à différents niveaux. Thales avait ainsi indiqué en 2025 fournir sa "suite sonar" haute performance pour équiper les nouveaux sous-marins.

Torpilles intelligentes

En mars, le ministère de la Défense néerlandais avait indiqué se détourner des torpilles américaines MK48, qui équipaient jusqu'alors leurs bâtiments. Evoquant l'évolution technologique rapide dans le secteur du combat naval et des capacités anti-torpilles, les Pays-Bas avaient alors évoqué la nécessité de "disposer d'une torpille lourde de pointe telle que la F21".

Selon Naval Group, la F21 est notamment capable de se réorienter vers un autre objectif en cours de mission, voire de retenter une attaque si la première a échoué, grâce à ses capacités d'intelligence embarquée.

La torpille lourde F21 a été qualifiée en 2019. Elle équipe d'ores et déjà les sous-marins nucléaires d'attaque (SNA) et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de la Marine nationale française, ainsi que les sous-marins Scorpène de la Marine du Brésil, a précisé Naval Group.

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2 commentaires

  • 10:22

    pour torpiller qui , à votre avis ....

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