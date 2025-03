Guerre sous-marine et "menaces silencieuses" : Thales va embarquer sa "suite sonar" haute performance à bord des nouveaux submersibles néerlandais

Selon un responsable du programme, l'équipement haute-technologie de Thales "a été un élément déterminant de l'offre de Naval Group" pour emporter le contrat de renouvellement de la flotte de sous-marins des Pays-Bas.

( AFP / LOU BENOIST )

Sonars d'étrave, d'interception, échosondeur, téléphones sous-marins... Dans le cadre d'un partenariat avec Naval Group et la Marine royale néérlandaise, Thales va équiper les futurs sous-marins de classe Orka des Pays-Bas avec un système de capteurs acoustiques permettant de détecter et identifier les menaces à courte, moyenne et longue distance, selon un communiqué publié mercredi 19 mars.

Le groupe fournira un système composé de plusieurs types de sonars: actifs, qui permettent de calculer la distance à l'objet en mesurant le temps entre l'émission et la réception de l'écho, passifs, qui écoutent sans émettre de sons, ainsi que des téléphones sous-marins et des systèmes de traitement de signal. "Cet ensemble cohérent garantit une vision panoramique sans équivalent de l'environnement sous-marin, permettant de détecter, localiser et classifier toutes les menaces à courte, moyenne et longue distance, sur une large gamme de fréquences", souligne Thales dans le communiqué.

Cette "suite sonar" équipera les quatre sous-marins de dernière génération que le français Naval Group fournira à la Marine royale des Pays-Bas dans le cadre du renouvellement de la flotte néerlandaise, le programme RNSC (Replacement Netherlands Submarine Capability), officialisé en octobre dernier. Les deux premiers sous-marins seront livrés en 2034.

Contrat gagné face à un concurrent néerlando-suédois

L'équipement de Thales "a été un élément déterminant de l'offre de Naval Group et contribuera significativement à la supériorité acoustique des sous-marins de la classe Orka", a souligné Sylvain Perrier, responsable de ce programme de Naval Group dont Thales est actionnaire (plus d'un tiers) aux côté de l'Etat français (près de deux tiers). "Ce contrat permettra aux Pays-Bas de disposer de la maîtrise de l’environnement sous-marin nécessaire à la supériorité opérationnelle" , assure par ailleurs Thales.

Les Pays-Bas avaient choisi le groupe français au détriment notamment du tandem formé par le suédois Saab et le néerlandais Damen.

Il s'agit d'un contrat de plus de 100 millions d'euros pour Thales, l'un des leader mondial de la lutte sous-marine qui équipe déjà plus de 50 sous-marins de différents types (sous-marin nucléaire lanceur d'engins, sous-marin nucléaire d'attaque et sous-marins conventionnels), selon Emmanuel Michaud, vice-président chargé des sous-marins pour Thales.