Les paris sur les frappes iraniennes suscitent des délits d'initiés et des questions d'éthique

* Polymarket et Kalshi font l'objet d'un examen minutieux pour des paris sur Khamenei

* Un législateur américain menace d'interdire les marchés de pronostics pour des raisons éthiques

* Les marchés de prédiction gagnent en popularité

Les paris sur la mort potentielle du guide suprême iranien , l'ayatollah Ali Khamenei, ont suscité un nouvel examen des marchés de prédiction tels que Polymarket et Kalshi, et ont suscité des menaces de la part des législateurs américains d'interdire ces paris controversés à croissance rapide.

Khamenei a été tué lors de frappes aériennes israéliennes sur Téhéran, la capitale de l'Iran, au cours du week-end. Des législateurs et des analystes américains ont signalé des paris placés sur son éviction en janvier et juste avant les attaques, ce qui a ravivé des préoccupations de longue date sur la légalité et l'éthique de ces transactions, ainsi que sur le risque de délit d'initié.

Selon un examen du site web de Polymarket effectué par Reuters, 529 millions de dollars ont été placés sur une série de contrats liés au calendrier des attaques, et 150 millions de dollars ont été pariés sur des contrats portant sur la destitution de Khamenei en tant que dirigeant suprême. La société d'analyse Bubblemaps a déclaré sur X que six comptes avaient réalisé un bénéfice de 1,2 million de dollars sur les paris de Polymarket financés dans les heures précédant les raids de samedi. Le rival Kalshi a également lancé un marché sur "Khamenei out".

"C'est insensé que cela soit légal", a déclaré le sénateur démocrate Chris Murphy sur X dimanche en réponse au post de Bubblemaps, ajoutant -sans fournir de preuves- que des personnes de l'entourage du président Donald Trump tiraient profit du conflit. "Je présente une loi ASAP pour interdire cela".

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le représentant démocrate de Californie, Mike Levin, a également publié sur X samedi pour signaler un pari sur le Polymarket placé peu avant les frappes sur l'Iran.

"Les marchés de prédiction ne peuvent pas être un moyen de tirer profit de la connaissance préalable d'une action militaire. Nous avons besoin de réponses, de transparence et de contrôle", a-t-il écrit.

Le 23 février, les sénateurs démocrates ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que les marchés de prédiction enfreignaient les règles américaines et incitaient à fomenter des conflits et à divulguer des informations classifiées après qu'un mystérieux trader a réalisé un profit d'environ 410 000 dollars en pariant sur l'éviction du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Polymarket et Kalshi n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, mais ont fait valoir que les marchés de prédiction exploitent la sagesse des foules pour créer des prévisions précises et impartiales.

Le directeur de Kalshi, Tarek Mansour, a déclaré sur X que les règles de l'entreprise visaient à empêcher de tirer profit de la mort. Kalshi est une plateforme réglementée qui interdit les initiés.

QUESTIONS JURIDIQUES Les marchés de prédiction ont vu leur popularité exploser depuis l'élection américaine de 2024 , lorsque leurs probabilités en temps réel se sont avérées plus précises que les sondages pourprédire la victoire de Donald Trump . Ils proposent des contrats négociables de type "oui ou non" qui permettent aux utilisateurs de parier sur un large éventail d'événements réels, du sport à la politique en passant par l'économie. Les coûts des paris fluctuent entre zéro et 100 cents et sont généralement payés lorsqu'un résultat est confirmé. La loi américaine interdit les paris contraires à l'intérêt public, qui peuvent impliquer ou concerner une guerre ou un assassinat. La transaction d'informations non publiques peut être illégale, en fonction du marché, de la nature de l'information et de la personne qui les négocie. Les plateformes se sont développées dans une zone grise réglementaire, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui supervise la majorité des échanges de produits dérivés cotés en bourse, ayant perdu une bataille devant les tribunaux pour interdire leurs paris sur l'issue des élections américaines.

Depuis, la CFTC a déclaré qu'elle estimait que les marchés de prédiction relevaient de sa compétence et qu'elleprévoyait de créer un cadre fédéral pour les superviser.

Un porte-parole de la CFTC n'a pas répondu à une demande de commentaire lundi. L'année dernière,les marchés prédictifs ont généré un volume d'échanges mondial de 47 milliards de dollars, selon les analystes de la société de courtage Clear Street, ce qui a attiré l'attention des entreprises traditionnelles de Wall Street , désireuses de s'approprier une part du marché. La société mère du New York Stock Exchange, ICE ICE.N , a pris une participation de 2 milliards de dollars dans Polymarket, tandis que la plateforme de transactions Plus500 PLUSP.L a lancé le mois dernier des marchés prédictifs sur son interface de vente au détail aux États-Unis grâce à un partenariat avec Kalshi.