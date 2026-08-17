Les paris sur les élections de mi-mandat aux États-Unis dépassent déjà le total des paris sur les élections législatives de 2024, selon les données

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Les paris sur les élections de mi-mandat américaines de novembre ont déjà atteint 133 millions de dollars, dépassant les 92,4 millions de dollars misés lors du cycle électoral du Congrès de 2024, a indiqué lundi l’Anti-Corruption Data Collective.

Cet organisme de recherche et de défense à but non lucratif prévoit que le montant total des paris sur les élections de mi-mandat de 2026 pourrait atteindre 1,6 milliard de dollars si l'activité de paris s'accélère au même rythme qu'en 2024.

Ces données soulignent la croissance rapide des marchés de prédiction , l'adoption croissante de ces marchés par les particuliers et les institutionnels poussant les utilisateurs vers des plateformes telles que Polymarket et Kalshi, qui permettent de parier sur des résultats du monde réel allant de la politique à l'économie en passant par la culture populaire.

Cette croissance fulgurante s’est accompagnée d’une surveillance réglementaire accrue , les détracteurs affirmant que ces plateformes s’apparentent à des jeux d’argent.

Les entreprises du secteur des marchés prédictifs, ainsi que l’administration Trump, ont affirmé qu’il s’agissait de marchés financiers et non de plateformes de jeux d’argent, et que leurs contrats permettaient aux utilisateurs de se couvrir contre les risques ou de négocier en fonction de leurs prévisions concernant des événements futurs.

L’ACDC a indiqué avoir examiné 7.466 marchés liés aux élections de 2026 à la Chambre des représentants et au Sénat américains sur trois plateformes — Kalshi, Polymarket et Polymarket US —, en s’appuyant sur des données recueillies jusqu’au 10 août, et avoir constaté que les principales plateformes avaient ouvert 16 fois plus de marchés pour les élections de mi-mandat qu’en 2024.

"La couverture a explosé par rapport à 2024. Il existe désormais de multiples marchés ouverts pour presque chaque siège du pays", a déclaré Michelle Kendler-Kretsch, chercheuse à l’ACDC, dans un communiqué.

Polymarket et Kalshi n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant l’analyse de l’ACDC.

Ces conclusions interviennent environ trois mois avant les élections de mi-mandat qui détermineront la composition du Congrès américain. Les primaires dans la plupart des États se dérouleront jusqu'à la mi-septembre, et les élections de mi-mandat auront lieu le 3 novembre.

Les données de l’ACDC montrent que le 1 % des portefeuilles numériques les plus importants sur Polymarket Global représente 68 % du volume total des transactions sur les marchés liés au Congrès de 2026.

En juin, Reuters avait rapporté , en citant des experts et de nouvelles données, que les organismes de surveillance des marchés prédictifs pourraient avoir du mal à contrôler les paris sur les élections de mi-mandat américaines, des milliers de scrutins offrant aux initiés de plus en plus de moyens de s’enrichir rapidement sur un nombre croissant de plateformes.

"Les marchés portant sur des résultats tels que les soutiens politiques et les discours ouvrent la voie au délit d’initié. Et les cotes des marchés de prédiction pourraient saper la confiance dans les élections lorsque les résultats s’avèrent contraires aux prévisions", a déclaré David Szakonyi, cofondateur et directeur de l’ACDC, dans un communiqué.

En 2024, Kalshi a remporté une action en justice historique contre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine, ouvrant ainsi la voie aux Américains pour utiliser des produits dérivés afin de parier sur des événements tels que les résultats des élections américaines.