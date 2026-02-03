Les pannes de production vont bondir sur le plus grand réseau électrique des États-Unis

Les pannes de centrales électriques sur le plus grand réseau électrique des États-Unis devraient, ce mardi, augmenter de près de 30 % par rapport à la veille, en raison d'une vague de froid prolongée qui a entravé l'approvisionnement en combustible des générateurs au gaz et au charbon.

L'interconnexion PJM, qui gère l'approvisionnement en électricité de 67 millions de personnes dans le Midwest et le Mid-Atlantic, prévoit 25,72 GW de pannes de production, contre 19,96 GW lundi, selon les données de l'opérateur du réseau.

Les prévisions de mardi sont à peine inférieures aux 26,1 GW de pannes atteints le 22 janvier, le niveau le plus élevé depuis le début de près de deux semaines de températures glaciales s'étendant de Boston à Washington D.C..

PJM s'attend à ce que les pannes de production restent élevées tout au long de la semaine, selon ses dernières prévisions à 7 jours.

Les prix du gaz, qui influencent le coût en temps réel de l'électricité en gros, ont montré des signes de détente mardi matin.

Les prix du gaz de l'Est en Pennsylvanie sont tombés à 3,79 $ par mmBtu mardi, contre 5,69 $ lundi. Et les prix de l'électricité de PJM West en Pennsylvanie et dans le Maryland ont baissé à 113 dollars par MWh mardi, contre 196 dollars lundi.