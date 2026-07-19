Les opposants aux centres de données ont organisé 142 manifestations dans 42 États américains

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* Les organisateurs réclament la transparence, la protection des ressources, des retombées positives pour la communauté et la responsabilisation des promoteurs

* Seuls 14% des personnes interrogées sont favorables à l’implantation d’un centre de données dédié à l’IA dans leur communauté, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en juin

* Le Texas a accueilli 18 manifestations, soit le plus grand nombre de tous les États

* La participation a été inférieure aux prévisions lors de certains rassemblements, selon les organisateurs locaux

(Ajout de détails sur la participation aux paragraphes 4 à 6) par Valerie Volcovici et Lisa Baertlein

Les opposants à l’expansion rapide des centres de données ont organisé samedi 142 manifestations dans 42 États, dans le cadre de la première initiative nationale visant à canaliser la colère suscitée par l’expansion des infrastructures d’IA, qui s’est accélérée au cours de l’année écoulée et a bouleversé la vie politique locale.

Ces manifestations ont été coordonnées par HumansFirst, cofondée par une ancienne dirigeante du Tea Party moderne. Ellecompare l’opposition croissante aux centres de données au mouvement populiste de droite apparu en 2009 pour protester contre ce qu’il considérait comme une fiscalité excessive et une ingérence excessive du gouvernement.

Les manifestants se sont mobilisés contre ce que HumansFirst qualifie de développement “irresponsable” des centres de données et d’“atteinte inacceptable à notre liberté”.

À Fredericksburg, en Virginie, un jeune homme brandissait une pancarte sur laquelle on pouvait lire: “Nous vivons grâce à l’eau, pas grâce aux données.” À Atlanta, un petit groupe de manifestants brandissait des pancartes indiquant: “La Géorgie n’a jamais voté pour des centres de données d’IA hyperscale.”

Les chiffres du nombre de manifestants à l’échelle nationale et par ville n’étaient pas immédiatement disponibles, a déclaré Chris Barron, président de Right Turn Strategies, qui gère les relations presse pour HumansFirst.

La participation a été inférieure aux prévisions dans certaines zones rurales et dans de grandes villes comme Atlanta, ont indiqué des organisateurs locaux à Reuters. Mais HumansFirst a salué les efforts des militants locaux. “Nous avons été ravis de la participation”, a déclaré M. Barron.

L’opposition aux centres de données fait partie des rares sujets qui rassemblent les Américains au-delà des clivages idéologiques: selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en juin , seul un tiers des Américains approuve le rythme de construction des centres de données aux États-Unis. Seuls 14% des personnes interrogées seraient favorables à la construction d’un centre de données dans leur communauté pour soutenir des projets d’intelligence artificielle destinés à des entreprises technologiques telles que Meta META.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et xAI d’Elon Musk.

“Le secteur des centres de données continue de collaborer avec les décideurs politiques, les parties prenantes et les habitants afin de garantir que les centres de données renforcent, et non ne pèsent pas sur, les régions où ils opèrent — tout en atténuant tout impact négatif sur les ménages et les entreprises”, a déclaré Josh Levi, président de la Data Center Coalition, l’association professionnelle et groupe de pression du secteur.

LES ÉTATS ROUGES ET BLEUS REPRÉSENTÉS

Bien qu’Amy Kremer, cofondatrice de HumansFirst, ait comparé ses efforts actuels aux débuts du mouvement Tea Party en 2009, elle a précisé que la colère contre les centres de données n’était pas partisane.

“Ils se sont simplement réveillés un jour en découvrant qu’ils allaient avoir cette monstruosité dans leur communauté, et ils n’en veulent pas”, a déclaré Mme Kremer, qui a prédit que les centres de données seraient un enjeu déterminant lors des élections de mi-mandat de novembre et de la course à la présidence de 2028. Mme Kremer a critiqué les républicains pour avoir donné carte blanche aux géants de la tech, mais elle et certains organisateurs ont également précisé qu’ils ne soutenaient pas les mesures telles que les moratoires sur les autorisations de centres de données, à l’instar de celui adopté par l’État démocrate de New York .

Les revendications formulées par les organisateurs des groupes concernés portent notamment sur la transparence du processus de développement, la protection des ressources et de la santé environnementale, des retombées positives pour les communautés telles que la création d’emplois syndiqués bien rémunérés, ainsi qu’un moyen de demander des comptes aux promoteurs s’ils ne tiennent pas leurs promesses.

Le Texas, bastion républicain et pôle d’attraction pour le développement des centres de données, a accueilli 18 manifestations, soit le plus grand nombre de tous les États. La Géorgie, État clé, a connu 11 rassemblements. La Californie, à majorité démocrate, en a compté huit, tandis que la Pennsylvanie, État indécis, ainsi que la Floride et l’Indiana, États à tendance républicaine, en ont enregistré sept chacun.

La manifestation de samedi à Atlanta, l’une des nombreuses actions similaires organisées ce mois-ci, a attiré une douzaine de participants venus de petites villes de Géorgie où se construisent les plus grands centres de données, a déclaré Jake Watts, 26 ans, bénévole lors de cet événement.

Ivan DelSol, 54 ans, de tendance de gauche, a contribué à organiser une manifestation dans le comté d’Imperial, dans le désert californien, où un projet de centre de données pourrait consommer 260 millions de gallons (984 millions de litres) d’eau par an provenant du fleuve Colorado.

“C’est une véritable dystopie d’utiliser autant d’eau douce pour l’IA”, a déclaré M. DelSol, qui a précisé par la suite qu’une cinquantaine de personnes avaient participé à la manifestation malgré des températures dépassant les 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius).

Bien que l’eau soit souvent citée comme l’une des principales préoccupations du public, en particulier dans les régions confrontées à un stress hydrique, le secteur des centres de données affirme que sa consommation d’eau n’est pas aussi importante que celle d’autres secteurs.

À Tyler, au Texas, Eva Cardona, 31 ans, militante débutante et se décrivant elle-même comme une “nomade politique”, a organisé une manifestation qui a également rassemblé une douzaine de personnes.

“J’entendais parler de l’IA non réglementée et sa croissance rapide m’inquiétait. Je voulais agir de manière plus concrète qu’en me contentant d’une simple publication sur Facebook”, a déclaré Eva Cardona.