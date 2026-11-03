Les opérations technologiques de grande envergure doivent suivre le rythme de l'essor de l'IA, mais les risques restent élevés, selon les responsables financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les besoins de financement dans le domaine de l'IA laissent présager de nouvelles levées de fonds spectaculaires

* Les dépenses importantes dans l'IA alimentent la volatilité

* Mais les entreprises solides devraient continuer à attirer les investisseurs

* La demande en puces, centres de données et puissance de calcul stimule les investissements dans l’IA

(Ajout de citations de JPMorgan et Citadel aux paragraphes 10 à 16)

par Kane Wu, Selena Li et Summer Zhen

Les entreprises technologiques devront lever davantage de capitaux pour répondre à l'énorme demande liée à l'essor du secteur de l'IA, mais le risque d'une correction du secteur est bien réel, ont déclaré mardi des leaders financiers mondiaux.

Les valeurs technologiques ont subi des pressions à l’échelle mondiale ces dernières semaines, les inquiétudes croissantes concernant les dépenses en IA ayant déclenché une nouvelle vague de ventes massives, les dépenses cumulées devant dépasser les 730 milliards de dollars cette année, contre environ 700 milliards auparavant.

La plupart des grandes entreprises technologiques devraient lever davantage de capitaux pour répondre à l’énorme demande probable liée à la croissance du secteur de l’IA, a déclaré Jon Gray, président de Blackstone BX.N , un investisseur actif dans les infrastructures d’IA.

« Nous sommes désormais dans un contexte où la demande devance largement l’offre », a déclaré M. Gray lors d’un rassemblement d’investisseurs à Hong Kong, évoquant une demande « tout à fait extraordinaire » en puissance de calcul.

« Cela me rassure beaucoup », a-t-il ajouté. « Meta, Google et Oracle lèvent des fonds… SpaceX entre en bourse, Anthropic entre en bourse », a précisé M. Gray.

« En plus de cela… les centres de données ont des besoins énergétiques colossaux. »

DES ENTREPRISES SOLIDES AVEC DE « BONS PROJETS »

Malgré certains bouleversements du marché liés à l’IA, les entreprises solides ayant de « bons récits » seraient toujours en mesure de lever des capitaux, même si la forte croissance du secteur pourrait entraîner une certaine volatilité pour les investisseurs, a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs.

« Mais il y aura aussi des échecs, et nous ferons nous-mêmes des erreurs », a-t-il ajouté lors de l’événement, le Sommet mondial des leaders financiers sur l’investissement organisé par l’Autorité monétaire de Hong Kong.

« Les investisseurs se retrouveront dans des situations où ils feront de mauvais choix, où ils perdront de l’argent… Il est important d’avoir une vision équilibrée et diversifiée. »

Daniel Pinto, vice-président de JPMorgan, s’est dit optimiste quant à l’intelligence artificielle, mais a estimé que le marché anticipait une croissance des chiffres d’affaires et des bénéfices trop forte pour les entreprises du secteur.

« Je pense sincèrement que la courbe de croissance est positive, mais progressive, et qu’elle n’est peut-être pas aussi raide que le marché le prévoit », a-t-il déclaré.

« Je pense donc qu’une correction pourrait avoir lieu dans le secteur de l’IA », a-t-il ajouté, précisant que d’autres entreprises affichant des valorisations élevées liées à l’IA pourraient subir des pressions à mesure que le secteur commencerait à réajuster ses attentes.

Le mois dernier, S&P a indiqué s’attendre à ce que les six principaux hyperscalers américains – Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Oracle ORCL.N , Meta

META.O et SpaceX SPCX.O – dépensent plus de 7 000 milliards de dollars en centres de données et autres dépenses d’investissement liées à l’IA entre 2025 et 2030, tout en affichant un flux de trésorerie disponible négatif au moins jusqu’à l’année prochaine.

Peng Zhao, directeur général de Citadel Securities, a déclaré que l’ampleur même des capitaux et de la croissance dans le domaine de l’IA s’avérait difficile à évaluer correctement pour certains investisseurs, ce qui contribuait à la volatilité du secteur.

« Notre capacité à vraiment savoir ce que cette technologie va apporter et quel est son potentiel de chiffre d’affaires est très, très limitée, car nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas tant que les gens adoptent soudainement une vision pessimiste de ce que cette technologie peut accomplir, mais plutôt qu’ils prennent soudain conscience que nos connaissances sont limitées… les chiffres en jeu sont tout simplement colossaux. »

Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, a signalé les premiers signes indiquant que les marchés américains s’approchaient d’une correction, la majorité des actions des principaux indices ayant perdu près de 10 %.

Le dernier test de l’appétit des investisseurs est une émission obligataire de 6 milliards d’euros (et de 6,7 milliards de dollars) réalisée lundi par Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google.

LES LEVÉES DE FONDS DANS LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE EN ASIE-PACIFIQUE ONT PLUS QUE TRIPLÉ

Les levées de fonds des entreprises technologiques de la région Asie-Pacifique ont plus que triplé, passant de 36 milliards de dollars l’année précédente à 125,8 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2026.

Cette croissance a été portée par une vague d’opérations liées aux semi-conducteurs et à l’IA, telles que l’introduction en bourse de 9,8 milliards de dollars du fabricant de puces chinois CXMT et celle d’Enflame Technology, d’un montant de 910,6 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta ont indiqué que leurs dépenses en matière d’IA ne ralentiraient pas.

Dans le cadre de l’une des plus importantes opérations de financement par emprunt liées au développement de l’IA,

Blackstone a convenu la semaine dernière de fournir un financement de 63 milliards de dollars avec Bank of America, Citi et Morgan Stanley afin d’acquérir les puces d’IA et les équipements réseau de Broadcom pour le compte d’Anthropic.

La hausse du coût du capital et le scepticisme actuel ralentiront toutefois le rythme, a ajouté M. Gray.

« Mais la tendance générale est à une augmentation des investissements et, par conséquent, à un besoin accru de différentes formes de capitaux. »

Emmanuel Roman, directeur général du gestionnaire d’actifs PIMCO, a déclaré que les opérations de financement dans le domaine de l’IA étaient attractives et que d’autres étaient à venir pour sa société.