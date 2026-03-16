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Les opérations sur le champ gazier de Shah, aux Émirats arabes unis, ont été suspendues à la suite d'une attaque de drone, selon le bureau des médias
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 22:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Précise: aucun blessé n'est à déplorer, détails sur la production)

Les opérations sur le champ gazier de Shah, aux Émirats arabes unis, ont été suspendues pendant que les dommages sont évalués à la suite d'une attaque de drone, a déclaré lundi le bureau des médias d'Abou Dhabi.

Les autorités ont maîtrisé l'incendie provoqué par l'attaque, a ajouté le bureau des médias dans un message sur X, réaffirmant qu 'aucun blessé n'avait été signalé.

Le champ de Shah est l'un des plus grands du monde et est situé à 180 km (111.85 miles) au sud-ouest d'Abu Dhabi.

Laproduction quotidienne de pétrole des Émirats arabes unis

a baissé de plus de moitié , le conflit iranien et la fermeture effective du détroit d'Ormuz ayant contraint le géant pétrolier ADNOC à procéder à des arrêts de production généralisés, ont déclaré deux sources à l'agence Reuters.

Les opérations de chargement de pétrole dans le port de Fujairah aux Émirats arabes unis, un terminal d'exportation clé,

ont été suspendues à deux reprises ces derniers jours à la suite d'attaques de drones distinctes. Deux sources ont déclaré que certains chargements de pétrole avaient repris au port.

Guerre en Iran

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