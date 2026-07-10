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Les opérations de fusion-acquisition dans le secteur biopharmaceutique en passe d'atteindre un niveau record cette année, selon HSBC
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juillet - ** Selon HSBC, les opérations de fusion-acquisition dans le secteur biopharmaceutique sont « en passe d'atteindre un niveau record cette année » ** La société de courtage explique que les grands laboratoires pharmaceutiques ont recours à des opérations d'acquisition pour renforcer leur portefeuille de produits et répondre aux préoccupations liées à leur croissance future, alors que leurs médicaments phares sont confrontés à la pression des brevets

** Il note que Gilead GILD.O a dépensé environ 11 milliards de dollars en paiements initiaux pour trois acquisitions jusqu’en avril, tandis qu’Eli Lilly LLY.N a dépensé plus de 13 milliards de dollars jusqu’en mai ** "Les acquisitions les plus intéressantes, selon nous, ont le potentiel de modifier la perception du marché à l’égard de l’acquéreur ou simplement d’apaiser les inquiétudes liées à la croissance", indique HSBC, citant l’opération d’AbbVie ABBV.N concernant Apogee , l’acquisition de Nuvalent par GSK

GSK.L et le rachat d’Apellis par Biogen BIIB.O ** Le segment de l’oncologie est celui qui enregistre le plus grand nombre de transactions, suivi par l’immunologie, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la taille des marchés et de l’innovation - HSBC

** HSBC indique que la valeur des accords de licence est en hausse, grâce à une innovation accrue en dehors des marchés développés et à un intérêt croissant pour les partenariats portant sur plusieurs produits

Fusions / Acquisitions

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BIOGEN
198,9100 USD NASDAQ -0,72%
ELI LILLY & CO
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GILEAD SCIENCES
134,8400 USD NASDAQ -0,72%
GSK
1 973,750 GBX LSE +0,73%
NUVALENT RG-A
123,8300 USD NASDAQ +0,02%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/07/2026 à 12:33:47.

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