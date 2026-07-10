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Près de 700 cibles frappées dans la profondeur en 2026 : l'Ukraine fait le point sur sa "stratégie d'épuisement" de la Russie
information fournie par Boursorama avec Media Services 10/07/2026 à 14:08

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne a dressé le panorama de l'action des forces armées du pays pour mettre à mal l'effort de guerre russe, qui a dû réduire la voilure de ses opérations offensives malgré sa supériorité numérique.

Volodymyr Zelensky et Oleksandr Syrsky, à Kiev, en décembre 2024 ( AFP / GENYA SAVILOV )

Volodymyr Zelensky et Oleksandr Syrsky, à Kiev, en décembre 2024 ( AFP / GENYA SAVILOV )

En pleine opération des "40 jours" pour forcer la Russie à mettre fin à la guerre, la figure de proue de l'armée ukranienne a affirmé que les troupes russes ont nettement ralenti sur le front au premier semestre de 2026, mais que Kiev est encore "loin d'un tournant dans la guerre".

Le commandant en chef Oleksandr Syrsky a ainsi estimé dans un bilan publié vendredi sur Telegram que la Russie avait échoué à atteindre les objectifs de son offensive, alors que Moscou bénéficiait de "presque le double d'effectifs et d'équipements". Selon lui, les forces russes, qui menaient auparavant des "opérations offensives actives sur 13 axes", n'en poursuivent désormais que sur "six ou sept" au maximum, et subissent de lourdes pertes alors que Kiev poursuit une "stratégie d'épuisement" de l'adversaire.

Il a aussi loué les frappes ukrainiennes de longue portée qui ont visé 697 cibles en Russie depuis le début de l'année, causant selon lui plus de 6,1 milliards de dollars (environ 5,3 milliards d'euros) de pertes économiques directes et indirectes.

Les frappes ukrainiennes sur les infrastructures pétrolières russes ces derniers mois ont causé des pénuries de carburant dans de nombreuses régions russes et en Crimée, péninsule annexée en 2014. La Russie a ainsi annoncé mercredi interdire les exportations de gazole, après avoir déjà pris une série d'autres restrictions ces derniers mois.

Oleksandr Syrsky a encore fait valoir l'impact des frappes à moyenne portée, qui selon lui, ont touché plus de 7.000 cibles ennemies sur la période.

La population civile sous la menace des missiles balistiques russes

Le commandant en chef a toutefois averti que Moscou poursuivait ses objectifs militaires dans les régions de l'est de l'Ukraine. "L'intensité des frappes de missiles et de drones ne cesse d'augmenter, tout comme l'utilisation de bombes aériennes guidées et le nombre de crimes commis contre la population civile", a-t-il ajouté, affirmant que "l'ennemi ne doit pas être sous-estimé".

Ces déclarations interviennent deux jours après le sommet de l'Otan à Ankara, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a obtenu de nouveaux engagements occidentaux en matière de défense aérienne. Le président américain Donald Trump a notamment annoncé son accord de principe pour autoriser l'Ukraine à produire sous licence des missiles intercepteurs Patriot, jugés indispensables pour contrer les missiles balistiques russes.

Guerre en Ukraine

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