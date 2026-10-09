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Les opérateurs de téléphonie mobile américains en forte hausse après l'acquisition de fréquences par SpaceX
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 16:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions des opérateurs américains de stations de base ont bondi vendredi après l'acquisition par SpaceX SPCX.O à l'échelle nationale de fréquences en bande basse, ce qui permet à Starlink Mobile, la filiale d'Elon Musk, de concurrencer les géants historiques des télécommunications mobiles

** Les actions de Crown Castle CCI.N bondissent de 11,2 % à 76,61 dollars et sont en passe d'enregistrer leur plus forte hausse depuis mars 2020

** Le titre d’American Tower AMT.N progresse de 7 % à 178,34 dollars et s’apprête à enregistrer sa plus forte hausse en deux ans; celui de SBA Communications SBAC.O s’envole de 6,2 % à 180,58 dollars

** Les actions des opérateurs de pylônes s'envolent, les investisseurs pariant que les ambitions de SPCX dans le domaine du sans-fil pourraient stimuler la demande en infrastructures terrestres, tandis que cette nouvelle porte un coup dur aux opérateurs de télécommunications américains AT&T T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile US TMUS.O

** Morgan Stanley a déclaré que l’accord était « progressivement constructif » pour les opérateurs de pylônes, soulignant qu’il pourrait nécessiter le déploiement de pylônes, d’installations sur les toits et de petites cellules, tandis qu’une concurrence urbaine plus large exigerait des infrastructures terrestres et des fréquences nettement plus importantes

** Suite à ces évolutions, CCI affiche une baisse d’environ 14 % et SBAC d’environ 6,5 % depuis le début de l’année, tandis qu’AMT progresse de près de 2 % en 2026. À titre de comparaison, l’indice S&P 500 Equity Real Estate Investment Trusts

.SPLRCREC affiche une hausse d’environ 6 % depuis le début de l’année

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