Les offres étrangères propulsent les fusions-acquisitions au Royaume-Uni vers de nouveaux sommets, avec un montant déjà atteint de 192 milliards de dollars en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anousha Sakoui

Une vague d'offres étrangères sur des entreprises britanniques est en passe de permettre au Royaume-Uni de battre tous ses records antérieurs en matière de transactions en 2026, les fusions-acquisitions dans le pays ayant plus que triplé par rapport à la même période l'année dernière pour atteindre 192 milliards de dollars à ce jour.

Les offres sur les sociétés britanniques Intertek

ITRK.L , Schroders SDR.L et la division alimentaire d'Unilever ULVR.L figurent parmi les principales transactions de cette année, tout comme l'offre d'Ingredion INGR.N , société cotée aux États-Unis, sur Tate & Lyle TATE.L mercredi dernier.

Le conseil d'administration d'Intertek a déclaré la semaine dernière qu'il avait l'intention de recommander le rachat de la société par le groupe de capital-investissement EQT pour 9,4 milliards de livres sterling (12,7 milliards de dollars), ce qui constituerait la plus importante acquisition par un fonds de capital-investissement au Royaume-Uni depuis le rachat de la chaîne de pharmacies Alliance Boots en 2007, selon les données de LSEG.

L'un des moteurs des opérations de fusion-acquisition au Royaume-Uni a été le faible cours des actions: le FTSE 100 s'est négocié avec une décote par rapport aux marchés boursiers européens et américains. Les actions britanniques sont devenues moins chères que les actions américaines au cours des deux derniers mois, même si elles n'offrent pas une valeur aussi intéressante qu'en 2024.

“Nous continuons d’observer une consolidation stratégique opportuniste, les clients recherchant des opérations importantes et complexes qui font bouger les lignes et qui auront un impact significatif sur leur activité”, a déclaré Dominic Ross, associé chez Clifford Chance.

UN MARCHÉ PRÉVISIBLE

Une autre raison pour laquelle les acquéreurs ciblent le Royaume-Uni est le cadre prévisible du pays en matière de rachats.

“Le Royaume-Uni est un marché qui a fait ses preuves”, a déclaré M. Ross. Les 192 milliards de dollars de transactions enregistrés à ce stade de l’année n’ont été dépassés qu’une seule fois depuis le début des enregistrements de la LSEG en 1980. Ce montant est plus de trois fois supérieur à celui enregistré à la même période l’année dernière et proche du total de 194 milliards de dollars enregistré pour l’ensemble de l’année 2025.

En valeur, les fusions-acquisitionsciblant le Royaume-Uni représentent 10 % du total des annonces mondiales de fusions-acquisitions depuis le début de l'année, soit la part la plus élevée depuis 2015.

Le chiffre des fusions-acquisitions au Royaume-Uni cette année est tiré par les rachats étrangers, qui totalisent 165 milliards de dollars, un record historique depuis le début de l'année, a indiqué LSEG.

Selon ces données , les acquéreurs américains ont représenté plus de la moitié des rachats étrangers de cibles britanniques depuis le début de l'année. “Une grande partie de l'activité que nous observons provient des États-Unis vers le Royaume-Uni, peut-être en raison de la perception persistante que les actions cotées au Royaume-Uni sont relativement moins chères” , a ajouté M. Ross.

Les rachats étrangers de cibles britanniques ont représenté 86 % de la valeur totale des fusions-acquisitions au Royaume-Uni depuis le début de l'année, contre 74 % à la même période l'année dernière, ce qui constitue un record historique.

Il est vrai que, en pourcentage du PIB britannique, les fusions-acquisitions représentent toujours une part plus faible qu’aux précédents pics d’activité.

En 2000, les fusions-acquisitions représentaient 26 % du PIB britannique selon les données de LSEG et de l’Office for National Statistics. En 2025, elles en représentaient 5 % et au premier trimestre 2026, ce chiffre a bondi à 14 %.

(1 $ = 0,7411 livres)

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