Le maire de New York, Mamdani, rencontre Dimon, de JPMorgan, au nouveau siège social

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Zohran Mamdani a rencontré lundi Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , au nouveau siège de la banque, quelques semaines après que le maire de New York eut essuyé de vives critiques pour son projet de taxer les riches.

Mamdani, qui s'était présenté l'année dernière à la mairie de la capitale financière américaine en tant que socialiste démocrate, a rencontré Dimon pour la première fois au 270 Park Avenue, a indiqué son bureau dans un communiqué.

Leurs discussions ont porté sur des questions telles que la réduction du gaspillage public et la simplification administrative, a-t-il ajouté.

La rencontre a été “constructive et le ton était amical”, a déclaré un porte-parole de JPMorgan.

Mamdani a essuyé des critiques de la part de milliardaires tels que Ken Griffin, fondateur de Citadel, pour avoir soutenu des propositions visant à augmenter les impôts des plus riches.

Son programme électoral visait à rendre la ville plus abordable pour les résidents les plus modestes, en s'engageant à geler les loyers et à lutter contre la flambée des coûts des produits de première nécessité tels que les denrées alimentaires et la garde d'enfants.

Dimon avait auparavant signalé la volonté de la plus grande banque américaine d’aider Mamdani. “Les villes ont des difficultés et des problèmes, et il faut que tout le monde se mobilise pour les résoudre”, avait-il déclaré à Reuters lors d’une interview en novembre dernier.

L'un des plus grands employeurs privés de New York, JPMorgan contribue à hauteur de 42 milliards de dollars à l'économie de la ville chaque année, a indiqué la banque l'année dernière.