Le directeur de Starbucks Corée a été limogé après qu'une promotion a suscité un tollé général

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Le conglomérat alimentaire sud-coréen Shinsegae Group 004170.KS a licencié le directeur de Starbucks Corée après qu’une campagne promotionnelle a suscité un tollé général à l’occasion de l’anniversaire des manifestations en faveur de la démocratie.

* Shinsegae, le détenteur de la licence sud-coréenne de la chaîne de café américaine, a déclaré lundi dans un communiqué que le président Chung Yong-jin avait limogé Sohn Jeong-hyun, le directeur de Starbucks Corée, pour avoir mené une "campagne marketing inappropriée".

* Quelques heures plus tôt, la chaîne de café sud-coréenne avait lancé une promotion intitulée "Tank Day", que les Sud-Coréens ont perçue comme un rappel des chars militaires qui avaient foncé sur les manifestants luttant contre la dictature dans les années 1980. La promotion offrait des réductions aux clients qui achetaient des gobelets. La campagne utilisait une formulation qui rappelait l’explication donnée par un ancien responsable sud-coréen concernant la mort d’un étudiant manifestant en 1987, qui s’était avéré avoir été torturé.

* La Corée du Sud a célébré lundi la Journée du mouvement de démocratisation, anniversaire du soulèvement de Gwangju mené par des étudiants. On estime que des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées lorsque les citoyens se sont soulevés contre le dictateur militaire Chun Doo-hwan le 18 mai 1980.

* Starbucks Corée a publié une déclaration sur son site web pour s'excuser de cette promotion.

* Le président Lee Jae Myung a déclaré sur X qu'il était "furieux" et a exigé que l'entreprise présente ses excuses aux familles des personnes tuées pendant le soulèvement.