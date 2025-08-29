 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les obligations vénézuéliennes et les actions de Gold Reserve se redressent à l'approche de la décision sur le gagnant de la vente aux enchères de Citgo
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 19:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une obligation vénézuélienne en défaut de paiement garantie par des actions du raffineur américain Citgo Petroleum a augmenté de 1,125 cents vendredi pour atteindre un plus haut de quatre mois de 97,25 cents sur le dollar, tandis que les actions du mineur Gold Reserve GRZ.V ont augmenté de 18% à Toronto par rapport à la clôture de jeudi, un signe que les deux leaders dans une vente aux enchères pour le raffineur détenu par le Venezuela s'attendent à l'emporter.

Un groupe dirigé par Gold Reserve et une filiale rivale du fonds spéculatif Elliott Investment Management sont au coude à coude dans le cadre d'un appel d'offres organisé par le tribunal pour le raffineur, un processus qui devrait conduire à un changement de propriété dans le septième raffineur américain.

Un officier de justice chargé de superviser les enchères devrait recommander un gagnant vendredi, ou demander plus de temps pour évaluer les offres. La décision finale devrait être prise par un juge du Delaware le mois prochain.

Obligations

Valeurs associées

GOLD RES
3,500 CAD TSX Venture +21,53%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
68,13 USD Ice Europ -0,21%
Pétrole WTI
63,99 USD Ice Europ -0,44%
© 2025 Thomson Reuters.

