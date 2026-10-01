Les obligations résistent à la pression baissière ; les résultats de Micron stimulent les valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long du texte)

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint brièvement son plus haut niveau depuis 2002

* Le rendement des obligations britanniques à 30 ans dépasse légèrement les 6% pour la première fois depuis début 1998

* Les résultats de Micron donnent un coup de pouce aux valeurs technologiques

par Alun John et Amanda Cooper

Les marchés obligataires mondiaux ont subi jeudi une brève vague de pression en début de séance, qui a maintenu les rendements des bons du Trésor à leur plus haut niveau depuis des décennies, tandis que les actions sont restées relativement épargnées grâce aux résultats exceptionnels du fabricant de puces pour l’IA Micron , qui ont soutenu les valeurs technologiques.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, référence en matière de coûts d'emprunt et de prix des actifs à l'échelle mondiale, a atteint 5,34%, son plus haut niveau depuis 2002, avant que des acheteurs ne profitent de la baisse pour intervenir, le ramenant à 5,27%. US10YT=RR

Il a enregistré sa plus forte hausse trimestrielle de ce siècle au cours des trois mois clos en septembre, la pression à la vente se répercutant également sur les obligations en France, en Grande-Bretagne et au Japon.

Les rendements ont bondi partout dans le monde, alors que la flambée des coûts énergétiques attise l’inflation et que l’essor de l’IA et de la construction de centres de données renforce les anticipations de croissance et les prévisions concernant le niveau auquel les taux d’intérêt à court terme vont se stabiliser.

L'enlisement des pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis sept mois au Moyen-Orient a maintenu les prix du brut à un niveau élevé. Les contrats à terme sur le Brent ont bondi de 42% au cours du trimestre juillet-septembre, et le contrat de décembre, qui sert actuellement de référence, s’établissait en dernier à 100 dollars le baril. LCOc1

"Nous avons assisté à une vague de ventes prolongée sur les obligations — celles-ci ont évolué en corrélation avec les cours du pétrole et nous avons également enregistré des données américaines solides", a déclaré Rory McPherson, stratège en chef des marchés chez Wren Sterling.

"Nous n’avons pas suffisamment d’acheteurs désireux d’acquérir des obligations."

Les actions européennes figuraient parmi les moins performantes en début de journée, l'indice STOXX 600 ayant chuté de 1,5% .STOXX , avant de regagner une partie de ces pertes pour clôturer en baisse de seulement 0,4%. Les contrats à terme sur les actions américaines ont réussi à se maintenir. Escv1

LES RÉSULTATS DE MICRON SOUTIENNENT LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE

Les États-Unis ont été soutenus par les résultats très attendus de Micron MU.O , un fournisseur clé de Nvidia

NVDA.O , figure de proue de l’IA. Ces résultats ont mis en évidence une forte demande en puces mémoire destinées à l’IA, avec des engagements financiers au titre de contrats d’approvisionnement à long terme s’élevant à 32 milliards de dollars, contre 22 milliards en juin.

"Les chiffres de Micron constituent une nouvelle confirmation solide de la demande en matière d’IA et de mémoire, mais les marchés pourraient de plus en plus se demander si nous ne nous rapprochons pas du pic de la pénurie de mémoire, même si la demande continue de dépasser l’offre", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

LES ACHETEURS PROFITENT DE LA BAISSE DES OBLIGATIONS, MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS?

Les rendements mondiaux ont bondi en septembre alors que les cours des obligations s’effondraient, les investisseurs se préparant à une période où les taux d’intérêt resteraient élevés plus longtemps.

L'attention du marché s'est portée sur la durée pendant laquelle les rendements des bons du Trésor américain resteraient au-dessus du seuil psychologique important de 5% , tandis que certains investisseurs envisagent même la possibilité que les rendements franchissent la barre des 6%.

Le rendement américain à 10 ans a progressé de 87 points de base au troisième trimestre, soit la plus forte hausse trimestrielle depuis 1994, selon les données de LSEG.

Le rendement français à 10 ans a progressé de 120 points de base au cours du trimestre, soit la plus forte hausse depuis 1987, et a brièvement bondi de 10 points de base supplémentaires jeudi pour atteindre 4,96%, se rapprochant ainsi du seuil symbolique des 5%.

Il a ensuite lui aussi légèrement reculé et s’établissait en fin de séance à 4,82 %, en baisse de 2 points de base, même si le processus budgétaire français continue de tenir les investisseurs en haleine. FR10YT=RR

"La seule façon dont je vois le marché se calmer, c’est que les gouvernements prennent les décisions difficiles de réduire les dépenses, et cela ne semble pas près d’arriver", a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez City Index.

Les rendements au Japon ont également atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, tandis que le rendement britannique à 30 ans a franchi la barre des 6% pour la première fois depuis début 1998. GB10YT=RR

Sur les marchés des changes, le grand gagnant de cette vague de ventes d’obligations a été le dollar, qui s’est encore raffermi jeudi.

L’euro a chuté de 0,5% pour atteindre son plus bas niveau depuis mai 2025, avant de se redresser dans le sillage des actions et des obligations européennes. Il a finalement clôturé en baisse de 0,3% à 1,1297 dollar, tandis que la livre sterling reculait de 0,2% à 1,323 dollar GBP= .

L'or a progressé de 0,5% à 4 176 dollars l'once. XAU=