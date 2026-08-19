Les obligations mondiales rebondissent grâce aux signes de soutien au marché des bons du Trésor américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur les marchés américains)

* Le Trésor américain annonce qu'il va renforcer le soutien à la liquidité des titres à long terme

* Wall Street ouvre en hausse après une séance européenne sans variation notable

* Le fabricant de robots Unitree s'envole lors de son entrée en bourse à Shanghai

par Iain Withers et Dhara Ranasinghe

Les rendements obligataires mondiaux ont reculé mercredi, s'éloignant de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, après que le département du Trésor américain a annoncé qu'il allait renforcer le soutien à la liquidité pour les titres à long terme, à la suite d'une vague de ventes massives alimentée par les craintes d'une augmentation de la dette souveraine.

Le département du Trésor américain a déclaré qu’il doublerait le montant des opérations de rachat destinées à soutenir la liquidité des titres à coupon nominal à long terme, le faisant passer de 2 milliards à au moins 4 milliards de dollars par opération.

Les rendements des obligations d'État américaines à long terme ont chuté de pas moins de 10 points de base, entraînant dans leur sillage les rendements des obligations d'État européennes. Les obligations américaines à long terme

US30YT=RR avaient atteint mardi leur plus haut niveau depuis près de 20 ans, à près de 5,34 %, reflétant les inquiétudes croissantes concernant l'inflation et le niveau élevé de la dette.

Les rendements augmentent lorsque les cours des obligations baissent, et cette vague de ventes est importante car les rendements des obligations d’État à long terme servent de référence pour le prix de presque tous les autres actifs sur les marchés financiers, y compris les taux hypothécaires.

LES ESPOIRS DE PAIX EN IRAN S’ÉLOIGNENT Les contrats à terme sur le pétrole ont progressé d’environ 0,2 % alors que s’éloignaient les perspectives d’un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. O/R CLc1

LCOc1 À Wall Street, le S&P et le Nasdaq ont tous deux progressé de 0,4 % en début de séance, tandis que les actions européennes sont restées globalement stables .STOXX . Plus tôt, les marchés boursiers asiatiques ont chuté en raison des inquiétudes concernant les perspectives des entreprises de semi-conducteurs. Les actions sud-coréennes ont clôturé en baisse de près de 6 %, enregistrant leur plus forte chute journalière en trois semaines. .N225 .KS11 Les coûts d’emprunt à long terme, des États-Unis à l’Allemagne et au Japon, ont flambé , les investisseurs s’inquiétant de l’explosion de la dette publique et de la forte inflation, en partie alimentée par la guerre en Iran qui fait grimper les prix du pétrole.

Les rendements des obligations à long terme allemandes et françaises, qui avaient auparavant atteint leurs plus hauts niveaux respectifs depuis 15 et 18 ans, ont reculé au cours de la journée DE10YT=RR DE30YT=RR FR10YT=RR .

« Ce que nous avons observé ces derniers jours, c’est que le segment à long terme du marché obligataire a manifestement subi des ventes massives, ce qui pourrait poser problème pour la transmission de ces tensions vers d’autres classes d’actifs », a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change G10 chez CIBC.

« Il est donc clair que le secrétaire au Trésor doit être conscient de ces risques et qu’il a procédé à des ajustements. C’est pourquoi nous constatons aujourd’hui une forte baisse des rendements des bons du Trésor américain à 30 ans et un affaiblissement du dollar. »

La hausse du rendement de l’obligation de référence japonaise à 10 ans JP10YTN=JBTC vers les 3 %, son plus haut niveau depuis trois décennies, constitue également un signal d’alerte pour les marchés obligataires mondiaux qui, depuis des années, dépendent des faibles taux japonais pour alimenter un flux constant d’investissements japonais à l’étranger.

« La question qui se pose est la suivante: allons-nous connaître une inflation plus élevée pendant plus longtemps, et qu’est-ce que cela signifie pour les taux d’intérêt à long terme? », a déclaré Neil Fisher, spécialiste en investissement chez St James’s Place.

« À cela s’ajoute la question de savoir dans quelle mesure une partie de cette dette publique à long terme est viable au Royaume-Uni, en Europe, mais aussi aux États-Unis. »

Plus tard dans la journée de mercredi, la Réserve fédérale américaine publiera le compte-rendu de sa réunion de juillet. Elle avait maintenu ses taux inchangés, mais son président, Kevin Warsh, avait inquiété les marchés en ne donnant que peu d’indications sur la manière dont la banque centrale pourrait réagir à une inflation persistante.

UNITREE S'ENVOLE À SON ENTRÉE EN BOURSE En Chine, l’action du plus grand fabricant mondial de robots humanoïdes, Unitree 688836.SS , a bondi de 460 % lors de son entrée en bourse, une introduction qui a été sursouscrite plus de 8 000 fois par les investisseurs particuliers. La vague de ventes d’obligations et les informations selon lesquelles le chiffre d’affaires annuel d’Anthropic aurait dépassé les 65 milliards de dollars fin juillet, un chiffre inférieur aux espoirs du marché, ont déclenché des ventes de titres des fabricants de puces électroniques.

L'indice du dollar américain a finalement clôturé en baisse de 0,6 % à 99,018. FRX/

L’euro EUR= a gagné 0,6 % pour dépasser 1,64 dollar, tandis que le yen JPY= s’échangeait à 158,34 pour un dollar. Le dollar canadien CAD= a légèrement progressé après que le président américain Donald Trump a suspendu pendant trois jours l’imposition d’un droit de douane de 50 % sur les produits canadiens, affirmant que les deux pays étaient parvenus à un accord. CAD/