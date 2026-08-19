En Floride, la gauche crée à nouveau la surprise aux primaires démocrates

La candidate aux primaires démocrates Angie Nixon participe à un événement dans l'église baptiste Ebenezer Missionary de Hallandale Beach, en Floride, le 17 août 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

La Floride a été le théâtre mardi d'une nouvelle surprise aux primaires démocrates avec la victoire de la candidate issue de la gauche Angie Nixon, qui vient s'inscrire dans une liste croissante de revers pour l'aile modérée du parti.

Elue locale de 42 ans, Angie Nixon était loin de partir favorite face à l'ancien combattant Alexander Vindman dans cette primaire pour un siège au Sénat.

Alexander Vindman avait notamment levé 16,2 millions de dollars pour sa campagne, contre moins d'un million de dollars pour Angie Nixon, selon la radio publique locale WUSF.

Cette membre du Parti démocrate-socialiste - à la gauche du Parti démocrate - a finalement battu son rival de plus de 12 points selon les derniers dépouillements.

"Un coup de théâtre franchement stupéfiant (du moins pour moi!)", a estimé le sondeur Adam Carlson, cofondateur de Zenith Polls, soulignant "une nouvelle victoire aux primaires d'un candidat progressiste face à un candidat de l'establishment bien mieux financé", après celles notamment à New York, dans le Colorado et le Michigan ces derniers mois.

Donald Trump a qualifié Alexander Vindman, un témoin clé lors de sa première procédure de destitution, d'"ordure" dans un message publié sur son réseau Truth Social pour célébrer cette défaite.

Redécoupage

Alors que démocrates et républicains y étaient autrefois au coude-à-coude, la Floride a nettement basculé à droite au cours de la dernière décennie: Donald Trump l'a remportée avec 13 points d'avance lors de la présidentielle de 2024 et les républicains dominent les postes d'élus à l'échelle de l'Etat.

Alex Vindman, candidat démocrate au Sénat des États-Unis pour la Floride et lieutenant-colonel retraité de l'armée de terre, reconnaît sa défaite face à son adversaire, Angie Nixon, lors d'une soirée électorale organisée pour les primaires, le 18 août 2026 à Oakland Park, en Floride ( Getty / JOE RAEDLE )

Et la victoire mardi d'Angie Nixon face à un candidat plus modéré rend encore plus probable une nouvelle victoire des républicains pour ce siège au Sénat en novembre, selon le Center for Politics de l'université de Virginie.

A l'échelle nationale les démocrates espèrent reprendre la majorité aux deux chambres du Congrès.

Mais la campagne s'annonce plus compliquée pour le Sénat que pour la Chambre des représentants, où ils n'ont besoin de faire basculer qu'une poignée de sièges.

Comme dans d'autres Etats du pays, les dirigeants républicains de Floride ont redessiné récemment leur carte électorale pour favoriser les chances de leur parti de conserver la Chambre.

La Floride compte actuellement 20 députés républicains sur 28 circonscriptions. Avec la nouvelle carte, ce chiffre pourrait passer à 24 - le nouveau découpage contraignant des élus démocrates sortants à se présenter dans des circonscriptions nettement plus favorables aux républicains.

Les républicains étaient eux aussi confrontés mardi à plusieurs primaires disputées.

Donalds favori

Parmi leurs candidats figuraient un élu qui nie des accusations d'agression et de menace de diffusion de "revenge porn", un soutien d'Israël critiqué pour des propos visant les musulmans et une personnalité des réseaux sociaux qui a mené une campagne ouvertement antisémite.

Les résultats, encore incomplets mercredi, de primaires dans plusieurs Etats américains la veille permettront de mesurer si les démocrates peuvent regagner du terrain en Floride ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le député Byron Donalds a été choisi pour tenter de succéder à l'actuel gouverneur républicain Ron DeSantis, atteint par la limite des mandats.

Il aura face à lui l'ancien député républicain David Jolly, aujourd'hui démocrate et fervent critique de Donald Trump.

Fort du soutien du président, Byron Donalds a de grandes chances de devenir en novembre le premier gouverneur noir de Floride.

Durant la campagne, il a été la cible de propos à connotation raciste d'un de ses concurrents, James Fishback, candidat blanc. Ce dernier avait notamment qualifié Byron Donalds d'"esclave" de ses donateurs.

Des primaires se tenaient aussi mardi en Alaska où l'ex-députée démocrate Mary Peltola affrontera le sénateur républicain sortant Dan Sullivan. Cet Etat de l'Arctique a été remporté de plus de 13 points par Donald Trump à la présidentielle de 2024, mais les démocrates expriment un espoir prudent d'y créer la surprise en novembre avec Mary Peltola.