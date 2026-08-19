Ukraine : Ievguenii Khmara, un vétéran des services secrets nommé nouveau ministre de la Défense

Ce militaire a fait ses armes aux opérations spéciales du SBU, le bureau des services secrets de l'Etat ukrainien. Il remplace le jeune Mikhaïlo Fedorov, symbole de la nouvelle génération des forces armées, dont l'éviction a provoqué une importante mobilisation populaire.

Ievgueniï Khmara, à Kiev, le 19 août 2026 ( AFP / - )

Le Parlement ukrainien a approuvé mercredi 19 août la nomination d'Ievgueniï Khmara au poste de ministre de la Défense, un mois après le départ de son populaire prédécesseur Mikhaïlo Fedorov, qui avait provoqué des manifestations d'ampleur.

Limogé mi-juillet par le président Volodymyr Zelensky, le réformateur Mikhaïlo Fedorov a appelé mardi à des élections en Ukraine en dépit de la guerre pour restaurer le "processus démocratique", marquant son intention de continuer à peser sur la scène publique, voire politique.

Face à la colère suscitée dans la rue par son limogeage dans le cadre d'un remaniement, Volodymyr Zelensky avait choisi pour le remplacer, Ievgueniï Khmara, un responsable respecté des services de sécurité (SBU). Sa nomination devait toutefois encore être approuvée par le Parlement . "Nous ferons tout pour défendre l'Ukraine, réduire autant que possible le potentiel de guerre de la Russie et contraindre l'ennemi à une paix juste", a déclaré le nouveau ministre. A cette fin il a appelé à une "synergie à tous les niveaux", incluant le président, le Parlement, le gouvernement, l'état-major, les unités de combat, les constructeurs de matériel militaire et les alliés de Kiev.

Volodymyr Zelensky avait défendu en juillet le choix de ce responsable, au CV jusqu'ici vierge de toute expérience politique. "Il sait parfaitement ce dont l'Ukraine a besoin et peut aussi superviser la situation interne au sein des composantes des forces de défense", avait salué le président.

Mercredi, Volodymyr Zelensky s'est félicité du vote des parlementaires, estimant sur X que "l'Ukraine a besoin de plus de force. Et elle l'aura". Depuis juillet, l'Ukraine a aussi un nouveau chef de l'armée, Mykaïlo Drapaty. Limogé sous la pression de la rue par le président ukrainien, son prédécesseur, Oleksandre Syrsky, a été accusé par Mikhaïlo Fedorov de l'avoir poussé vers la sortie.

Faits d'armes divers, dont la spectaculaire "Spiderweb" derrière les lignes ennemies

Ievgueniï Khmara a servi dans les unités les plus secrètes des services ukrainiens, et, par conséquent, peu d'éléments sur sa vie privée sont connus. Sa biographie officielle n'indique ni sa ville d'origine, ni sa date de naissance, mais précise qu'il a combattu contre les forces russes dès 2014, au début du conflit contre des séparatistes de l'est de l'Ukraine pilotés par Moscou.

Il a dirigé une unité conduisant des opérations derrière les lignes ennemies à Tchernobyl après le début de l'invasion russe de 2022, et a participé à plusieurs batailles dans l'est du pays, selon sa biographie. Il dirigeait depuis 2023 le Centre d'opérations spéciales "A" du SBU, aussi connu sous le nom d'unité Alpha. Ses membres auraient été impliqués dans la très médiatisée opération "Toile d'araignée" (Spiderweb), l'été dernier, lors de laquelle l'Ukraine avait réussi à détruire des avions militaires russes à l'aide de drones envoyés clandestinement en Russie à bord de camions.