Les obligations gabonaises chutent après que le FMI a revu à la hausse ses projections concernant le ratio dette/PIB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le FMI)

Les obligations internationales 2031 du Gabon ont perdu près de 3 cents sur le dollar mercredi, selon les données de Tradeweb, après que le Fonds monétaire international ait revu à la hausse les projections de la dette du pays.

L'obligation due en novembre 2031 US362420AE18=TE a perdu 2,99 cents pour offrir 84,40 sur le dollar, les données ont montré, tandis que celle qui arrive à échéance en février de la même année US362420AD35=TE a perdu 2,98 cents pour offrir 85,41.

"La vente des obligations aujourd'hui semble être motivée par une révision à la hausse des projections du FMI concernant le ratio dette/PIB pour le Gabon", a déclaré Samir Gadio, responsable de la stratégie pour l'Afrique chez Standard Chartered à Londres.

Dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales publié mardi, le FMI a relevé le ratio dette/PIB du Gabon pour cette année à 86,06 %, contre 81,96 % dans la dernière édition du rapport en octobre.

Le rapport a également revu à la hausse les projections de ce ratio pour chaque année jusqu'en 2030. Les déficits budgétaires annuels au cours de cette période devraient également être plus importants que les prévisions initiales, selon le rapport.

Le mois dernier, le producteur de pétrole d'Afrique centrale a officiellement demandé un nouveau programme au FMI afin d'assainir ses finances.