Les obligations de la zone euro progressent, les rendements plus élevés attirant les acheteurs tandis que les inquiétudes liées à l'IA suscitent un mouvement de fuite vers les valeurs refuges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le rendement des obligations allemandes à 10 ans recule de 11 points de base à 3,356 %, son plus bas niveau depuis plus de cinq semaines

* L'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans se resserre de 4,5 points de base, à 137 points de base

* Les marchés monétaires tablent sur un taux de dépôt de la BCE à 3,11 % d'ici fin 2027

(Ajout des données économiques américaines au paragraphe 3, commentaires d'analystes aux paragraphes 8 et 9)

par Stefano Rebaudo

Les rendements des Bunds, référence de la zone euro, ont atteint jeudi leurs plus bas niveaux depuis plusieurs semaines après une vague de ventes sur les marchés boursiers liée aux inquiétudes concernant l’IA, poussant les investisseurs vers la sécurité des titres d’État.

Les écarts de rendement des obligations françaises et italiennes par rapport à l’Allemagne se sont resserrés, ce qui suggère que ce rebond n’était pas uniquement dû à une fuite vers la sécurité.

Ces mouvements sur les marchés obligataires se sont produits malgré des chiffres d’inflation à la consommation et d’inflation à la production aux États-Unis supérieurs aux prévisions, les investisseurs se concentrant plutôt sur les fluctuations des valeurs technologiques et des marchés du crédit.

La société d’IA dans le cloud CoreWeave CRWV.O s’est retrouvée au cœur de la tempête, ses actions et ses obligations ayant chuté , ce qui témoigne d’une crise de confiance dans un développement de l’IA de plus en plus financé par l’endettement.

La chute des cours du pétrole a également exercé une pression à la baisse sur les rendements, les contrats à terme sur le Brent reculant de plus de 1 %, les investisseurs évaluant les risques pesant sur l’offre face aux efforts américains visant à réduire les coûts de transport du pétrole.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans

DE10YT=RR , référence de la zone euro, a reculé de 11 points de base à 3,356 %, son plus bas niveau depuis plus de cinq semaines. Ce rendement était en passe d’enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis avril. Les rendements obligataires évoluent à l’inverse des prix.

LES INQUIÉTUDES BUDGÉTAIRES PERSISTENT

Les inquiétudes des investisseurs concernant la viabilité budgétaire avaient poussé les rendements obligataires à la hausse ces derniers mois, en particulier dans les pays fortement endettés, mais la tension sur les marchés obligataires a commencé à s’atténuer.

"Nous pensons que les inquiétudes budgétaires continueront de peser sur les obligations d’État à moyen terme", a déclaré Massimiliano Maxia, stratège senior en titres à revenu fixe chez Allianz Global Investors.

"Mais nous augmentons de manière tactique notre exposition aux échéances à long terme, notamment en France, car les rendements semblent actuellement attractifs."

Le rendement de l’obligation française à 10 ans FR10YT=RR a reculé de 14 points de base à 4,739 %, s’acheminant vers sa plus forte baisse quotidienne depuis mai.

L'écart de rendement entre les OAT françaises et les Bunds allemands DE10FR10=RR s'est resserré de 4,5 points de base à 137 points de base, après avoir atteint 158,67 début octobre, son plus haut niveau depuis novembre 2011, en raison des inquiétudes concernant la trajectoire budgétaire du pays.

L'écart de rendement entre les obligations italiennes à 10 ans et les obligations allemandes DE10IT10=RR a reculé de 4 points de base à 104 points de base, après avoir atteint 129,74 plus tôt ce mois-ci, son plus haut niveau depuis avril 2025.

PERSPECTIVES DE TAUX

Les perspectives concernant la trajectoire des taux de la Banque centrale européenne (BCE) se sont légèrement assouplies, les marchés monétaires tablant sur un taux de dépôt de la BCE à 3,18 % d’ici fin 2027, contre 2,50 % actuellement. Cela implique deux hausses de taux d’un quart de point et une probabilité d’environ 70 % d’une troisième. Les anticipations du marché laissaient également entrevoir un taux de dépôt à 2,74 % d’ici décembre. EURESTECBM2X3=ICAP

Le rendement de l'obligation d'État allemande à 2 ans

DE2YT=RR , sensible aux anticipations de taux directeurs, a reculé de 7 points de base à 3,035 %.