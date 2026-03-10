Les obligations britanniques récupèrent une partie de leur chute grâce à la baisse des prix de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les derniers prix) par Andy Bruce

Les prix des obligations d'État britanniques ont fortement augmenté mardi en raison de la chute des prix du pétrole, mais n'ont réduit qu'une partie des lourdes pertes subies pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Les investisseurs considèrent que la Grande-Bretagne est plus exposée que beaucoup d'autres pays européens à un choc des prix de l'énergie, en partie à cause de la faiblesse de ses finances publiques et de sa dépendance au gaz.

Les prix du pétrole ont chuté de 11% mardi alors que le président américain Donald Trump a prédit que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt prendre fin , après avoir atteint un sommet de plus de trois ans lundi.

Les rendements des gilts à deux ans GB2YT=RR et à cinq ans

GB5YT=RR , qui évoluent inversement aux prix, étaient en baisse d'environ 12 points de base sur la journée à 1604 GMT.

Alors que le rendement à deux ans était en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne depuis début avril 2025, lorsque les annonces de tarifs douaniers de Trump ont choqué les marchés financiers, il reste supérieur de quelque 34 points de base depuis la fin du mois de février.

Les gilts se sont beaucoup moins bien comportés ce mois-ci que leurs homologues français, allemands et américains, et de loin, bien que la demande lors des ventes sur le marché primaire soit restée forte.

Mardi, la Grande-Bretagne a vendu 6,5 milliards de livres (8,4 milliards de dollars) d'un gilt vert lors d'une vente par syndication, qui a attiré des ordres d'une valeur de plus de 80 milliards de livres.

Faisant écho à la baisse des rendements des gilts, les paris sur une réduction des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre cette année sont réapparus mardi, bien que timidement, la courbe OIS montrant un peu plus de 50 % de chances d'une réduction d'un quart de point d'ici novembre.

Lundi, les investisseurs ont complètement abandonné les paris sur une baisse des taux de la BoE cette année et ont brièvement envisagé une hausse des taux.

Un responsable des prévisions budgétaires britanniques a déclaré que le taux d'inflation du pays pourrait terminer l'année à environ 3 % au lieu des 2 % prévus par l'Office for Budget Responsibility si les prix de l'énergie se maintiennent aux niveaux actuels.

Les investisseurs s'attendent à une plus grande volatilité, la Grande-Bretagne étant sous les feux de la rampe en raison de l'importance des pressions inflationnistes dans son économie avant le début de la guerre en Iran.

"Un choc énergétique inattendu de cette ampleur met à mal la planification du Trésor et la politique monétaire", a déclaré Matthew Allen, professeur d'économie à l'université de Salford.

"Si la hausse des coûts de l'énergie persiste, le risque d'une nouvelle accélération de l'inflation, avec des répercussions sur le niveau de vie et les coûts des entreprises, est bien réel, et les responsables politiques devront réagir en conséquence."

Les partis d'opposition font pression sur le gouvernement britannique pour qu'il repousse l'augmentation prévue des taxes sur les carburants en septembre.

La ministre des finances, Rachel Reeves, a déclaré aux législateurs qu'elle garderait le plan à l'étude, mais elle a réaffirmé que la chose la plus importante pour faire face au problème du coût de la vie était de rechercher une désescalade du conflit.