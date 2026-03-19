Les objectifs des États-Unis en Iran n'ont pas changé, selon Pete Hegseth

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* Selon Pete Hegseth, les objectifs sont inchangés, conformes à la cible et au plan

* Le secrétaire à la défense estime que les États-Unis contrôlent le destin de l'Iran

* Les commentaires font suite à l'escalade des attaques contre les infrastructures énergétiques

(Ajoute des détails aux paragraphes 9,10,13,14) par Phil Stewart et Idrees Ali

Les objectifs des États-Unis dans leur guerre contre l'Iran n'ont pas changé depuis le début des frappes le 28 février, a déclaré jeudi le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, qui a accusé les médias d'attiser les craintes selon lesquelles les États-Unis risquaient d'être enfermés dans un conflit sans fin aux priorités changeantes.

Les États-Unis ont mené des frappes contre 7 000 cibles à l'intérieur de l'Iran et ont touché plus de 40 navires poseurs de mines et 11 sous-marins iraniens.

"Nos objectifs, qui nous ont été communiqués directement par notre président, l'Amérique d'abord, restent exactement les mêmes qu'au premier jour", a déclaré Pete Hegseth à la presse.

"Il ne s'agit pas des objectifs des médias, ni des objectifs de l'Iran, ni de nouveaux objectifs. Nos objectifs sont inchangés, ils sont conformes à la cible et au plan", a ajouté Pete Hegseth.

Dans sa déclaration liminaire, il a passé plusieurs minutes à critiquer la presse, l'accusant d'essayer de convaincre le public américain que le pays "se dirigeait vers un abîme sans fin, ou vers une guerre éternelle, ou vers un bourbier"

" Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité", a-t-il déclaré.

LES ÉTATS-UNIS VEULENT DÉTRUIRE LES LANCEURS DE MISSILES ET L'INDUSTRIE DE LA DÉFENSE DE L'IRAN

Pete Hegseth a déclaré aux journalistes que les objectifs restaient de détruire les lanceurs de missiles de l'Iran, sa base industrielle de défense et sa marine, et de ne jamais permettre à l'Iran de se doter d'une arme nucléaire.

Reuters a rapporté mercredi que des sources ont déclaré que l'administration de Donald Trump envisageait de déployer des milliers de soldats américains supplémentaires pour renforcer son opération au Moyen-Orient.

Les options pour les prochaines étapes comprennent la sécurisation du passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, une mission qui , selon les sources, serait accomplie principalement par les forces aériennes et navales. La sécurisation du détroit pourrait également impliquer le déploiement de troupes américaines sur le littoral iranien, ont déclaré les sources à Reuters.

Interrogé jeudi sur son intention de déployer davantage de troupes dans la région, Donald Trump a répondu aux journalistes qu'il ne mettait des troupes "nulle part", mais que s'il le faisait, il n'en parlerait pas aux journalistes.

Un peu plus tôt, le général Dan Caine, président de l'état-major interarmées, avait déclaré que l'armée américaine était sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs et que les États-Unis s'enfonçaient chaque jour un peu plus dans le territoire iranien.

Dan Caine a toutefois reconnu que l'Iran conservait certaines capacités en matière de missiles.

"Ils sont entrés dans ce combat avec beaucoup d'armes", a déclaré M. Caine.

Cela est devenu évident lorsque l'armée américaine a déclaré dans un communiqué qu'un avion F-35 américain avait effectué un atterrissage d'urgence après une mission de combat au-dessus de l'Iran. L'armée a précisé que le pilote était dans un état stable.

Un responsable américain, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré qu'il semblait que l'avion avait été touché par l'Iran, mais qu'une enquête était en cours.

Quelque 13 soldats américains ont été tués jusqu'à présent dans la guerre et environ 200 ont été blessés , a déclaré l'armée américaine, ajoutant que la plupart des blessures étaient mineures.

POUR HEGSETH, LES ÉTATS-UNIS CONTROLLENT LE DESTIN DE L'IRAN

Les attaques de l'Iran contre les infrastructures énergétiques en réponse aux attaques israéliennes contre ses installations gazières ont marqué la plus grande escalade de la guerre qui dure depuis près de trois semaines, provoquant une flambée des prix de l'essence et une nouvelle hausse des prix du pétrole jeudi.

Reuters a rapporté que l'un des endroits où l'administration Trump a discuté de l'envoi de forces terrestres était l'île de Kharg , la plaque tournante de 90 % des exportations pétrolières de l'Iran, où les États-Unis ont effectué des frappes vendredi, affirmant qu'ils n'avaient touché que des cibles militaires.

Lors de la conférence de presse, Pete Hegseth a cité les frappes contre l'île de Kharg comme un exemple de la manière dont les États-Unis pouvaient contrôler le destin de l'Iran, mettant en garde l'Iran contre le fait de viser des pays arabes.

"L'armée américaine contrôle le destin de ce pays", a-t-il déclaré.

Kharg se trouve à 16 miles (26 km) des côtes iraniennes, à environ 300 miles (483 km) au nord-ouest du détroit d'Ormuz, dans des eaux suffisamment profondes pour permettre l'accostage de pétroliers trop grands pour s'approcher des eaux côtières peu profondes du continent.

"IL FAUT DE L'ARGENT POUR TUER LES MÉCHANTS

Signe que la guerre pourrait se poursuivre pendant un certain temps, un responsable américain a déclaré à Reuters que le Pentagone avait demandé à la Maison Blanche d'approuver une demande de plus de 200 milliards de dollars au Congrès pour financer la guerre en Iran.

"Il est évident qu'il faut de l'argent pour tuer les méchants", a déclaré Pete Hegseth, sans confirmer le chiffre.

"Nous allons donc nous adresser au Congrès et à nos collaborateurs pour nous assurer que nous sommes correctement financés pour ce qui a été fait et pour ce que nous pourrions avoir à faire à l'avenir", a ajouté Pete Hegseth.

Les six premiers jours de la guerre ont coûté aux États-Unis au moins 11,3 milliards de dollars. Ce chiffre, tiré d'une réunion d'information à huis clos pour les sénateurs, n'inclut pas le coût total de la guerre, mais a été fourni aux législateurs qui ont réclamé à cor et à cri plus d'informations sur le conflit.