Les nouvelles règles antitrust de l'UE prévoient des dérogations pour les entreprises durables

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par Foo Yun Chee

Les entreprises risquant des sanctions pour pratiques anticoncurrentielles pourraient être en mesure de justifier leur position dominante si leurs pratiques commerciales sont durables, ont déclaré jeudi les régulateurs européens dans des lignes directrices révisées.

La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l'Union européenne, considère qu'une entreprise occupe une position dominante si elle détient plus de 40 % de parts de marché.

Utiliser cette position dominante pour évincer des concurrents pourrait être acceptable, a déclaré la Commission jeudi, si cela permet de réduire la consommation de matières premières, de diminuer la pollution ou de favoriser l'utilisation de produits recyclables, et de rendre les chaînes d'approvisionnement plus résilientes.

La réalisation d'économies pour les consommateurs serait également prise en compte, selon les lignes directrices révisées de l’UE en matière d’antitrust.

Ces lignes directrices se rapportent à l’article 102, l’un des outils les plus puissants de la Commission européenne, qui a donné lieu ces dernières années à de lourdes amendes infligées à Apple AAPL.O , Google GOOGL.O et Microsoft MSFT.O après que les autorités de l’UE ont constaté qu’elles avaient utilisé leur pouvoir de marché pour entraver l’activité de leurs concurrents.

Les lignes directrices révisées visent également à aider les entreprises à déterminer si elles occupent une position dominante et, le cas échéant, sur quels marchés.

Des universitaires et d’autres analystes ont critiqué cette nouvelle approche.

Un groupe de 28 universitaires et économistes de renom, dont d’anciens économistes de haut niveau de la Commission, a déclaré dans une lettre ouverte conjointe adressée à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et à la responsable de la concurrence de l’UE, Teresa Ribera, que ces règles pourraient être détournées pour justifier une position dominante abusive.

Les lignes directrices « introduisent des présomptions et des raccourcis analytiques qui ne font pas la distinction appropriée entre les comportements anticoncurrentiels et les comportements proconcurrentiels reflétant le sens des affaires, les compétences supérieures ou l’efficacité des entreprises en position dominante », indique la lettre.