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Les nouvelles immatriculations de Tesla en Suède ont chuté de 60 % en juillet par rapport à la même période de l'année précédente
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 09:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O en Suède ont chuté de 60 % en juillet par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 65 véhicules, selon les données publiées lundi par Mobility Sweden.

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