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Les nouvelles immatriculations de Tesla en Allemagne ont presque quadruplé en octobre, selon le KBA
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les ventes de véhicules électriques en Allemagne, les concurrents chinois et le contexte dans les paragraphes 4 à 6)

Les nouvelles immatriculations de voitures Tesla TSLA.O en Allemagne ont presque quadruplé en octobre, a indiqué mercredi l'agence allemande de la circulation routière (KBA).

Le KBA a indiqué que 2 932 voitures Tesla neuves avaient été immatriculées en octobre, soit une hausse de 290,9 % sur un an.

Le nombre de véhicules Tesla immatriculés entre janvier et octobre a augmenté de 206,1 % pour atteindre 47 742 unités par rapport à la même période l'année dernière.

Cette progression s'inscrit dans le contexte d'une hausse globale des immatriculations de véhicules électriques à batterie en Allemagne de 79,5 % en octobre, pour atteindre 94 086 unités, soulignant la croissance continue du marché des véhicules électriques dans le pays.

Malgré cette forte hausse des ventes, Tesla ne représentait que 1,2 % des immatriculations automobiles en Allemagne en octobre, contre 2,0 % pour BYD 002594.SZ , 1,4 % pour Leapmotor 9863.HK et 0,5 % pour Xpeng 9868.HK , selon les données du KBA.

Ces chiffres allemands font suite à une forte croissance des immatriculations de Tesla sur plusieurs marchés européens en octobre, prolongeant ainsi sa reprise dans la région après une longue période de faiblesse de la demande.

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