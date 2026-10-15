Les niveaux de rendement des bons du Trésor américain à 10 ans ne sont pas sans précédent, déclare le directeur général de BNY

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(Ajout d'informations contextuelles et de citations dans les paragraphes 10 à 13)

par Saeed Azhar et Arasu Kannagi Basil

Les niveaux atteints cette année par le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans ne sont pas sans précédent, a déclaré à Reuters le directeur général de la plus ancienne banque américaine BNY.N , alors qu’une vive vague de ventes de titres d’État a propulsé les rendements à des sommets inégalés depuis plusieurs décennies.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui sert de référence pour les coûts d’emprunt et les prix des actifs à l’échelle mondiale, a enregistré sa plus forte hausse depuis 1994 au cours de la période juillet-septembre.

« Les taux à 10 ans ont atteint, disons, 5,25%. Il n’y a rien de particulièrement inhabituel dans l’histoire à ce que les taux à 10 ans se situent à ce niveau. On peut dire que les taux sont restés à des niveaux bas pendant très longtemps », a déclaré jeudi à Reuters Robin Vince, directeur général de BNY.

« Les gens s’emballent beaucoup. Cela s’est produit rapidement, c’est certain, mais je considère plutôt cela comme une normalisation de la courbe. »

Le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires de BNY a bondi de 20% pour atteindre 1,61 milliard de dollars, soit 2,34 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, grâce à la croissance des revenus d’intérêts et à la remontée des marchés qui a fait grimper la valeur des actifs des clients.

Les actifs sous garde et sous gestion ont augmenté de 10% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 63 400 milliards de dollars au cours du trimestre considéré.

Les marchés obligataires mondiaux ont subi une pression intense cette année, alors que les prix de l’énergie restent élevés et que l’essor de l’IA soutient la croissance économique – une combinaison qui a exacerbé les craintes concernant l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.

« On peut affirmer sans crainte que c’est en réalité la vigueur de l’économie américaine qui constitue l’un des principaux moteurs de l’inflation et de la hausse des taux », a déclaré Vince.

La forte augmentation des émissions de dette destinées à financer le développement de l’intelligence artificielle a également contribué à la hausse des rendements obligataires.

« Il y a tout simplement plus de dette dans le monde. Il faut donc des acheteurs pour l’absorber. L’offre et la demande vont exercer une pression à la hausse », a expliqué Vince.

La chute des valeurs liées à l’IA cette semaine a toutefois allégé quelque peu la pression sur les marchés obligataires malmenés, les investisseurs se ruant vers les titres d’État, considérés comme des valeurs refuges, face à la correction du secteur technologique, ce qui a fait baisser les rendements américains sur l’ensemble de la courbe.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR s’apprêtait jeudi à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis début août 2025.

Interrogé sur le secteur de l’IA et le développement des infrastructures, Vince a déclaré qu’il serait surpris qu’il y ait une surabondance compte tenu de ce qui a été construit jusqu’à présent.

« Aurons-nous besoin des services fournis par ces centres de données? Allons-nous connaître une surabondance? Je pense que la réponse est que nous en aurons besoin », a déclaré Vince.

BNY est devenu le plus grand dépositaire au monde . La société occupe une place centrale sur les marchés financiers mondiaux: elle assure la conservation et la gestion de milliers de milliards de dollars d’actifs clients, tout en traitant les transactions et en transférant des titres et des liquidités entre les institutions financières.

LES DÉPÔTS DEVRAIENT REPRENDRE AU 4e TRIMESTRE

Dans un communiqué, Vince a indiqué que la demande des clients continuait de croître et que les ventes et le carnet de commandes de BNY restaient très solides, tous produits et toutes régions confondus.

Les dépôts moyens devraient augmenter au quatrième trimestre, parallèlement à l’activité des clients, a déclaré à Reuters le directeur financier, Dermot McDonogh.

La société new-yorkaise bénéficie également d’une hausse des taux d’intérêt, puisqu’elle réinvestit les liquidités provenant de titres de placement arrivant à échéance à des taux de rendement plus élevés.

Le produit net d'intérêts — l'écart entre les revenus générés par les actifs et les coûts liés aux passifs — représente environ 25% du chiffre d'affaires de BNY, a précisé M. McDonogh.