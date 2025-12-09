Les négociations entre Israël et l'Égypte sur le gaz naturel sont à un stade avancé, selon le ministère israélien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les pourparlers concernant un accord entre Israël et l'Égypte pour fournir du gaz naturel à l'Égypte sont à un stade avancé, mais certaines questions doivent encore être résolues, a déclaré mardi à Reuters le ministère israélien de l'Énergie.
Israël a signé en août dernier l'accord d'exportation le plus important de son histoire, prévoyant de fournir à l'Égypte jusqu'à 35 milliards de dollars de gaz provenant du gisement de gaz naturel Leviathan.
Le ministre israélien de l'Énergie, Eli Cohen, a déclaré qu'il retardait l'approbation de l'accord gazier afin d'obtenir de meilleures conditions commerciales pour le marché israélien. Le porte-parole d'Eli Cohen a déclaré mardi que les négociations se poursuivaient.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer