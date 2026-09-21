Les navires traversent au compte-gouttes le détroit d'Ormuz alors que le conflit au Moyen-Orient perdure

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(Corrige le nombre de pétroliers, qui est de 18 et non de 13, au paragraphe 8)

* Les données maritimes indiquent que 12 navires ont effectué des traversées traçables ce week-end

* Les exportations de brut saoudien ont rebondi pour dépasser les 4 millions de barils par jour depuis le début du mois de septembre, selon les données de Kpler

* Avant le début de la guerre, le 28 février, le détroit accueillait environ 125 grands navires commerciaux par jour

par Florence Tan

Une douzaine de navires transportant des matières premières ont transité par le détroit d’Ormuz ce week-end, contre 35 le week-end précédent, selon les données maritimes publiées lundi, alors que les tensions dans le Golfe persistent et que les États-Unis et l’Iran se trouvent dans une impasse.

Le trafic visible dans le détroit, qui acheminait un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux avant la guerre, s’est réduit à un filet. Cependant, les producteurs du Moyen-Orient continuent d’exporter du pétrole à bord de pétroliers naviguant avec leurs transpondeurs éteints.

Parmi les navires dont le parcours peut être suivi, quatre — deux pétroliers transportant des produits pétroliers raffinés et deux navires vides destinés au transport de marchandises en vrac et de gaz — ont quitté le détroit dimanche, tandis que deux autres petits pétroliers sont entrés dans le golfe, selon les données provisoires de la société d’analyse Kpler.

Samedi, cinq navires ont quitté le golfe avec à leur bord des produits agricoles, du gaz de pétrole liquéfié et des engrais, tandis qu’un très grand transporteur de GPL vide y est entré, selon ces mêmes données.

Avant le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, le 28 février, le détroit accueillait généralement environ 125 grands navires commerciaux par jour, dont des pétroliers, des gaziers, des vraquiers et des porte-conteneurs.

HAUSSE DES EXPORTATIONS DE BRUT SAOUDIEN

Les attaques menées par les Houthis contre l’oléoduc Est-Ouest d’Aramco ont incité la société énergétique d’État à augmenter ses exportations via le détroit d’Ormuz ce mois-ci et le mois prochain, après avoir suspendu certaines expéditions via Yanbu.

Cela a permis aux exportations du géant de l’OPEP de remonter à plus de 4 millions de barils par jour (bpd) depuis le début du mois de septembre, après avoir chuté à 2,4 millions de bpd en août, leur plus bas niveau depuis au moins 2013, selon les données provisoires de Kpler.

Au total, 18 pétroliers, pour la plupart de très grands pétroliers transportant 34 millions de barils de brut, ont quitté le détroit au cours de la semaine du 13 septembre, selon les données de Kpler. L’Arabie saoudite représentait la moitié des exportations, tandis que 35 % du volume provenait d’Irak.

“Les flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient restent étonnamment soutenus malgré la perturbation du pipeline est-ouest de l’Arabie saoudite”, ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note publiée le 18 septembre, ajoutant que les flux pétroliers totaux s’étaient élevés en moyenne à 17,1 millions de barils par jour au cours des dix derniers jours, soit seulement 6,1 millions de barils par jour de moins que la moyenne de 2025.

“Le revirement le plus notable est venu de l’Arabie saoudite”, ont déclaré les analystes, les données satellitaires indiquant que le pétrole saoudien transitant par le détroit d’Ormuz s’élevait en moyenne à 2,9 millions de barils par jour au cours des six derniers jours, contre seulement 700 000 barils par jour en août.