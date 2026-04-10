Les navires liés à l'Iran alimentent le trafic dans le détroit d'Ormuz - les données de suivi des navires le montrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La majorité des navires qui ont emprunté le détroit d'Ormuz au cours de la journée écoulée étaient liés à l'Iran, comme l'ont montré les données de suivi des navires vendredi, tandis que d'autres navires ont reporté leurs voyages malgré le cessez-le-feu de deux semaines conclu cette semaine entre Téhéran et Washington, selon les données et les sources de transport maritime.

Trois pétroliers - un superpétrolier pouvant transporter 2 millions de barils de pétrole, un pétrolier de soutage et un plus petit navire pétrolier - ont tous quitté les eaux iraniennes au cours des dernières 24 heures, selon des analyses de données distinctes de Kpler et des plates-formes de renseignement de Lloyd's List.

Quatre vraquiers, dont un a chargé du minerai de fer iranien à destination de la Chine, ont également navigué au cours de la journée écoulée, selon ces données.