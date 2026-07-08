Les minutes de la Fed révèlent des divergences sur la trajectoire des taux

Les comptes rendus de la réunion de juin montrent un comité partagé entre la possibilité d'une baisse ou d'une hausse des taux d'intérêt selon l'évolution de l'inflation. Ils confirment également la volonté du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, de revoir la communication de l'institution et de réduire les indications prospectives fournies aux marchés.

Les minutes de la réunion des 16 et 17 juin montrent que les responsables de la Réserve fédérale étaient divisés sur l'orientation future de la politique monétaire. Certains estimaient qu'un ralentissement de l'inflation pourrait justifier un assouplissement des taux, tandis que d'autres jugeaient qu'une persistance des tensions sur les prix pourrait nécessiter un nouveau relèvement. Malgré ces divergences, le comité a voté à l'unanimité pour maintenir le taux directeur dans une fourchette de 3,5% à 3,75%.

Le document ne fait pas apparaître de consensus clair entre les différents scénarios. Les projections individuelles suggèrent toutefois une légère majorité en faveur d'une hausse des taux cette année, avant un recul progressif au cours des deux années suivantes. Les responsables soulignent que leurs prochaines décisions dépendront avant tout des données économiques, plusieurs membres estimant que les taux pourraient rester proches de leur niveau actuel, tandis que d'autres anticipent un niveau plus élevé d'ici à la fin de l'année.

Les minutes confirment également le changement de méthode impulsé par Kevin Warsh. Plus courtes qu'à l'accoutumée, elles reflètent sa volonté de limiter les indications prospectives de la banque centrale. Cette approche s'est aussi traduite par un communiqué de politique monétaire fortement allégé, une évolution soutenue par une majorité des membres du comité, qui y voient un moyen de rendre la communication de la Fed plus claire et plus sobre.

Nommé récemment par Donald Trump à la présidence de la Réserve fédérale, Kevin Warsh a engagé une réforme plus large du fonctionnement de l'institution. Il a notamment créé plusieurs groupes de travail chargés d'examiner les pratiques de la Fed, en particulier sa communication. Depuis cette réunion, il s'est montré très discret sur les perspectives de politique monétaire, restant fidèle à sa volonté de ne pas orienter les anticipations des marchés par des indications explicites sur l'évolution future des taux.