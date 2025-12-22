 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre suivent le cours du métal rouge à la hausse
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés en bourse aux Etats-Unis augmentent en début de marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,7 % à 11 970 $ la tonne métrique, après avoir établi un record à 11 996 $ plus tôt dans la session ** Le prix du cuivre augmente après que le mineur chilien Antofagasta ANTO.L et un fondeur chinois se soient mis d'accord sur des frais de traitement nuls pour le concentré de cuivre de 2026 MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N grimpe de 1,3 % et BHP Group BHP.N de 1,5 %

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 2 % et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,8 %

** Le canadien Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N gagne 2,2%, Teck Resources TECKb.TO TECK.N gagne 2,1% et Ero Copper

ERO.TO ERO.N gagne ~3%

Valeurs associées

ANTOFAGASTA
3 160,000 GBX LSE +0,60%
BHP GROUP SP ADR
59,330 USD NYSE +0,08%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 845,00 USD LME +1,05%
ERO COPPER
36,220 CAD TSX +2,90%
ERO COPPER
26,200 USD NYSE +2,62%
FREEPORT MCMORAN
49,130 USD NYSE +2,48%
Gaz naturel
3,98 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
26,520 CAD TSX +1,22%
HUDBAY MINERALS
19,260 USD NYSE +1,58%
Pétrole Brent
61,69 USD Ice Europ +1,88%
Pétrole WTI
57,69 USD Ice Europ +2,02%
RIO TINTO SP ADR
78,310 USD NYSE +0,89%
SOUTHERN COPPER
144,110 USD NYSE +1,29%
TECK RESOURCES RG-B
61,570 CAD TSX -1,24%
TECK RESOURCES RG-B
44,715 USD NYSE -1,16%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
