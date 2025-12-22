Les mineurs de cuivre suivent le cours du métal rouge à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés en bourse aux Etats-Unis augmentent en début de marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,7 % à 11 970 $ la tonne métrique, après avoir établi un record à 11 996 $ plus tôt dans la session ** Le prix du cuivre augmente après que le mineur chilien Antofagasta ANTO.L et un fondeur chinois se soient mis d'accord sur des frais de traitement nuls pour le concentré de cuivre de 2026 MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N grimpe de 1,3 % et BHP Group BHP.N de 1,5 %

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 2 % et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,8 %

** Le canadien Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N gagne 2,2%, Teck Resources TECKb.TO TECK.N gagne 2,1% et Ero Copper

ERO.TO ERO.N gagne ~3%