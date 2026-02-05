Dépression Leonardo: inondations en Espagne et au Portugal, où la présidentielle pourrait être perturbée dimanche

Une rue inondée à Alcacer do Sal, lors de la dépression Leonardo, le 5 février 2026 dans le sud du Portugal, ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Des pluies exceptionnelles drainées par la dépression Leonardo se sont déversées jeudi sur la péninsule ibérique, entraînant d'impressionnantes inondations et des milliers d'évacuations en Espagne et au Portugal, où le candidat d'extrême droite a demandé le report du second tour de la présidentielle prévu dimanche.

"Je vais proposer aujourd'hui à l'autre candidat, au président de la République et aux différents pouvoirs municipaux, pour une question d'égalité entre tous les Portugais, que l'acte électoral soit reporté d'une semaine", a déclaré André Ventura, une proposition qui n'a pas semblé convaincre son adversaire socialiste Antonio José Seguro.

Avant la proposition de M. Ventura, la mairie d'Alcacer do Sal, une commune du sud du pays, avait annoncé le report du scrutin dans sa municipalité.

"Nous ne sommes pas en mesure de tenir des élections dimanche", a déclaré la maire Clarisse Campos, soulignant que plusieurs villages de cette commune comptant près de 10.000 électeurs étaient isolés et qu'une partie du centre-ville était envahie par les eaux du fleuve Sado.

Jeudi, les pompiers s'y déplaçaient en canot pneumatique pour évacuer les habitants piégés par les flots, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"J'ai ma maison pleine d'eau. C'est rempli d'eau, tout est abimé. Ma machine à laver, le frigo, tout, tout... les meubles, tout... Il y a de l'eau pratiquement à hauteur du milieu du mur", a témoigné Deolinda Guerra, une retraitée de 78 ans évacuée par les secours.

- Alerte sur le Tage -

Dans le centre du pays, la protection civile de la région de Santarém a relevé le risque de crue du Tage "au niveau rouge, son niveau maximal", et les autorités locales ont ordonné l'"évacuation obligatoire" des zones riveraines.

AUn membre de la Protection civile dans une rue inondée de Grazalema, pendant la dépression Leonardo, le 5 février 2026 dans le sud de l'Espagne ( AFP / Jorge GUERRERO )

"Nous n'avions pas connu une telle situation dans le bassin du Tage depuis 1997", a souligné le commandant national de la protection civile, Mario Silvestre.

Le Portugal, ravagé la semaine dernière par la tempête Kristin qui a fait 5 morts, avait déjà vécu son deuxième mois de janvier le plus pluvieux depuis 2000, d'après l'agence météorologique nationale (IPMA).

Le bilan humain de la dépression Leonardo s'élève pour l'heure à un mort au Portugal mercredi, tandis qu'une femme, tombée dans un cours d'eau, était toujours portée disparue jeudi en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.

Des employés municipaux dans une rue inondée par les eaux de crue du fleuve Sado à Alcacer do Sal, pendant la dépression Leonardo, le 5 février 2026 dans le sud du Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique en Europe et subit, depuis plusieurs années, des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses.

La tempête Leonardo est la sixième du genre depuis début 2026, en à peine plus d'un mois, selon l'agence météorologique espagnole (Aemet).

- "L'eau sortait de partout" -

En Espagne, à Grazalema, une commune d'Andalousie particulièrement touchée, "en l'espace de 16 heures, il a plu pratiquement autant que ce qui tombe en un an dans la région de Madrid", a souligné le président régional Juan Manuel Moreno.

Des membres des services d'urgence se préparent à procéder à une évacuation totale de la ville de Grazalema, en raison de la dépression Leonardo, le 5 février 2026 dans le sud de l'Espagne ( AFP / Jorge GUERRERO )

La petite ville située à 800 mètres d'altitude, et comptant environ 1.500 habitants, a d'ailleurs été évacuée jeudi après-midi face au risque de glissements du terrain en raison des sols saturés d'eau.

"L’eau sortait de partout, tout le monde écopait, et on sentait de temps en temps des secousses", a expliqué à l'AFP un habitant de Grazalema, Miguel Ángel Aguilar, qui ne savait s'il devait attribuer ces grondements à la "montagne gorgée d'eau" ou à "un problème avec le barrage".

- "Des jours compliqués" -

A environ 170 km de là, plus à l'est, à Dúdar, une rivière est complètement sortie de son lit, inondant les environs d'une eau brunâtre et poussant les autorités locales à évacuer jeudi matin d'autres habitants, a constaté un autre journaliste de l'AFP.

"Il est évident que ce sont des jours compliqués, difficiles", a réagi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.

D'autres évacuations ont été ordonnées pour l'essentiel en Andalousie, déplaçant plusieurs milliers d'habitants.

Des zones du centre et du nord-ouest de l'Espagne, à un millier de kilomètres de là, se trouvent également en alerte orange, essentiellement pour des vents violents. Le trafic ferroviaire et routier reste toujours largement ralenti jeudi.

En Espagne, l'Agence météorologique nationale a déjà prévu des pluies "plus intermittentes" pour vendredi, avant une nouvelle intensification des précipitations samedi, en particulier dans les zones déjà touchées par de fortes pluies ces derniers jours.