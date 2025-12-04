Les mineurs de cuivre reculent alors que les prix s'atténuent sur le London Metal Exchange

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant la baisse des prix du métal rouge ** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,7 % à 11 401 $ la tonne métrique ** Les prix du cuivre baissent alors que les traders déclarent que la panique concernant l'insuffisance de l'offre qui a provoqué une flambée des prix cette semaine a commencé à s'atténuer MET/

** Le géant minier mondial Rio Tinto RIO.N a baissé de 1,7 % ** Southern Copper SCCO.N en baisse marginale et Freeport-McMoRan < FCX.N> en baisse de 1,2% MET/ ** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO en baisse de 1,3% et Ero Copper ERO.TO en baisse de 1%