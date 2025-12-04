 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre reculent alors que les prix s'atténuent sur le London Metal Exchange
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant la baisse des prix du métal rouge ** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,7 % à 11 401 $ la tonne métrique ** Les prix du cuivre baissent alors que les traders déclarent que la panique concernant l'insuffisance de l'offre qui a provoqué une flambée des prix cette semaine a commencé à s'atténuer MET/

** Le géant minier mondial Rio Tinto RIO.N a baissé de 1,7 % ** Southern Copper SCCO.N en baisse marginale et Freeport-McMoRan < FCX.N> en baisse de 1,2% MET/ ** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO en baisse de 1,3% et Ero Copper ERO.TO en baisse de 1%

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
11 437,00 USD LME +1,35%
ERO COPPER
35,170 CAD TSX +0,06%
FREEPORT MCMORAN
43,910 USD NYSE -1,38%
Gaz naturel
5,00 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
24,240 CAD TSX -0,16%
Pétrole Brent
62,76 USD Ice Europ +0,02%
Pétrole WTI
59,06 USD Ice Europ +0,08%
RIO TINTO SP ADR
72,945 USD NYSE -1,79%
SOUTHERN COPPER
138,120 USD NYSE -0,35%
TECK RESOURCES RG-B
62,960 CAD TSX +1,48%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%




L'offre BoursoBank