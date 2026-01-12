 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs de cuivre progressent, le métal rouge s'appréciant en raison des perspectives de forte demande
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre progressent avant bourse, suivant les prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a augmenté de 1,6 % à 13 205 $ la tonne métrique ** Le prix du cuivre se rapproche de ses records grâce à l'optimisme concernant la forte demande de la Chine et des centres de données pilotés par l'intelligence artificielle

** Les prix ont atteint un record de 13 387,50 $ la semaine dernière, en hausse de plus de 50 % depuis le début de l'année 2025

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N en hausse de 1% chacun

** Southern Copper SCCO.N gagne 3,2%; Freeport-McMoRan

FCX.N en hausse de 2,6%

** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.N en hausse de 2,7%; Teck Resources TECK.N en hausse de 3%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
61,710 USD NYSE -1,99%
BHP GRP
26,780 EUR Tradegate +0,98%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 060,00 USD LME +1,36%
FREEPORT MCMORAN
56,505 USD NYSE +4,20%
Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
30,000 CAD TSX +2,49%
HUDBAY MINERALS
21,555 USD NYSE +2,08%
Pétrole Brent
62,96 USD Ice Europ -0,10%
Pétrole WTI
58,58 USD Ice Europ -0,44%
RIO TINTO
82,130 EUR Tradegate -0,70%
RIO TINTO SP ADR
81,120 USD NYSE -3,65%
SOUTHERN COPPER
170,530 USD NYSE +6,18%
TECK RESOURCES RG-B
68,990 CAD TSX +0,77%
TECK RESOURCES RG-B
49,570 USD NYSE +0,33%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank