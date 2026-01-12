Les mineurs de cuivre progressent, le métal rouge s'appréciant en raison des perspectives de forte demande

12 janvier - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre progressent avant bourse, suivant les prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a augmenté de 1,6 % à 13 205 $ la tonne métrique ** Le prix du cuivre se rapproche de ses records grâce à l'optimisme concernant la forte demande de la Chine et des centres de données pilotés par l'intelligence artificielle

** Les prix ont atteint un record de 13 387,50 $ la semaine dernière, en hausse de plus de 50 % depuis le début de l'année 2025

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N en hausse de 1% chacun

** Southern Copper SCCO.N gagne 3,2%; Freeport-McMoRan

FCX.N en hausse de 2,6%

** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.N en hausse de 2,7%; Teck Resources TECK.N en hausse de 3%