Les mineurs de cuivre progressent, le métal rouge s'appréciant en raison de la faiblesse du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions cotées en bourse des mineurs de cuivre augmentent avant le marché, suivant les prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 en hausse de 0,9 % à 13 286 $ la tonne métrique

** Les prix du cuivre augmentent grâce à la faiblesse du dollar et à un plus grand appétit pour le risque sur les marchés financiers; cependant , les gains ont été limités par l'augmentation des stocks et la faible demande chinoise

** Les actions du géant minier mondial Rio Tinto RIO.N ont augmenté de 1,3 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N augmentent chacun de 1,2%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO , HBM.N et ERO Copper

ERO.TO , ERO.N , tous deux en hausse de 1,1%