Les mineurs de cuivre progressent, le métal rouge s'appréciant en raison de la faiblesse du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 février - ** Les actions cotées en bourse des mineurs de cuivre augmentent avant le marché, suivant les prix du métal rouge MET/L
** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 en hausse de 0,9 % à 13 286 $ la tonne métrique
** Les prix du cuivre augmentent grâce à la faiblesse du dollar et à un plus grand appétit pour le risque sur les marchés financiers; cependant , les gains ont été limités par l'augmentation des stocks et la faible demande chinoise
** Les actions du géant minier mondial Rio Tinto RIO.N ont augmenté de 1,3 %
** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N augmentent chacun de 1,2%
** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO , HBM.N et ERO Copper
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer