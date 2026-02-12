 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre progressent, le métal rouge s'appréciant en raison de la faiblesse du dollar américain
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions cotées en bourse des mineurs de cuivre augmentent avant le marché, suivant les prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 en hausse de 0,9 % à 13 286 $ la tonne métrique

** Les prix du cuivre augmentent grâce à la faiblesse du dollar et à un plus grand appétit pour le risque sur les marchés financiers; cependant , les gains ont été limités par l'augmentation des stocks et la faible demande chinoise

** Les actions du géant minier mondial Rio Tinto RIO.N ont augmenté de 1,3 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N augmentent chacun de 1,2%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO , HBM.N et ERO Copper

ERO.TO , ERO.N , tous deux en hausse de 1,1%

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
13 327,00 USD LME +2,50%
ERO COPPER
42,720 CAD TSX +1,71%
ERO COPPER
31,480 USD NYSE +1,58%
FREEPORT MCMORAN
65,410 USD NYSE +3,42%
Gaz naturel
3,16 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
35,860 CAD TSX +4,15%
HUDBAY MINERALS
26,415 USD NYSE +4,02%
Pétrole Brent
69,06 USD Ice Europ -0,82%
Pétrole WTI
64,43 USD Ice Europ -0,79%
RIO TINTO
7 359,000 GBX LSE +1,10%
RIO TINTO SP ADR
99,480 USD NYSE +2,31%
SOUTHERN COPPER
206,520 USD NYSE +3,89%
