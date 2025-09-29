Les mineurs de cuivre progressent grâce à la faiblesse du dollar américain et aux inquiétudes concernant l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux États-Unis sont en hausse avant le marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,8 % à 10 259,50 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre a progressé, soutenu par un dollar américain plus faible et des inquiétudes sur l'offre mondiale après un accident dans la deuxième plus grande mine du monde

** Rio Tinto RIO.N en légère hausse et BHP Group BHP.N gagne 1%

** Les mineurs Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,7% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,3%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N et Ero Copper ERO.TO

ERO.N en hausse de 2,5% chacun et Teck Resources TECKb.TO

TECK.N en hausse de 1,2%