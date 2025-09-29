 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 889,10
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre progressent grâce à la faiblesse du dollar américain et aux inquiétudes concernant l'offre
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux États-Unis sont en hausse avant le marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,8 % à 10 259,50 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre a progressé, soutenu par un dollar américain plus faible et des inquiétudes sur l'offre mondiale après un accident dans la deuxième plus grande mine du monde

** Rio Tinto RIO.N en légère hausse et BHP Group BHP.N gagne 1%

** Les mineurs Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,7% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,3%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N et Ero Copper ERO.TO

ERO.N en hausse de 2,5% chacun et Teck Resources TECKb.TO

TECK.N en hausse de 1,2%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
54,740 USD NYSE -1,71%
BHP GRP
23,700 EUR Tradegate +1,20%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 125,50 USD LME -1,81%
ERO COPPER
26,010 CAD TSX +1,60%
ERO COPPER
18,650 USD NYSE +1,58%
FREEPORT MCMORAN
35,745 USD NYSE +1,38%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX -0,87%
HUDBAY MINERALS
19,740 CAD TSX +1,39%
HUDBAY MINERALS
14,155 USD NYSE +1,36%
Pétrole Brent
69,00 USD Ice Europ -1,08%
Pétrole WTI
64,49 USD Ice Europ -1,09%
RIO TINTO
67,420 EUR Tradegate -0,98%
RIO TINTO SP ADR
64,790 USD NYSE -0,99%
SOUTHERN COPPER
117,010 USD NYSE -0,85%
TECK RESOURCES RG-B
41,440 USD NYSE +3,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • La présidente moldave Maia Sandu quitte un bureau de vote à Chisinau, le 28 septembre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    Moldavie: La victoire du parti pro-européen, un "mandat fort" pour son adhésion à l'UE
    information fournie par AFP 29.09.2025 13:57 

    La victoire du parti pro-européen PAS aux législatives de dimanche en Moldavie en dépit de la pression de la Russie constitue "un mandat fort pour le processus d'adhésion" du pays à l'UE, a déclaré lundi la présidente Maia Sandu. "Nous avons montré au monde entier ... Lire la suite

  • L'enseigne Wall Street est photographiée à la Bourse de New York, à Manhattan, New York City
    Wall Street vue dans le vert malgré le risque de "shutdown" aux USA, l'Europe en hausse prudente
    information fournie par Reuters 29.09.2025 13:48 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent lundi à mi-séance, même si une certaine prudence reste de mise alors qu'une éventuelle fermeture partielle des administrations fédérales américaines risque de retarder la ... Lire la suite

  • Des lingots d'or dans le magasin Ginza Tanaka à Tokyo
    L'or dépasse la barre des 3.800 dollars l'once
    information fournie par Reuters 29.09.2025 13:41 

    Le prix de l'or a dépassé les 3.800 dollars l'once pour la première fois lundi, un record porté par les espoirs d'une réduction des taux de la Réserve fédérale américaine qui ont affaibli le dollar, tandis que les inquiétudes concernant une possible fermeture partielle ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump reçoit lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour la quatrième fois depuis le début de l'année ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump veut arracher à Netanyahu un accord sur Gaza
    information fournie par AFP 29.09.2025 13:21 

    Donald Trump reçoit lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, peu après avoir promis un "accord" sur Gaza et mis son veto à une annexion de la Cisjordanie occupée. "Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand ... Lire la suite

