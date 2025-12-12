 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre plongent en raison des craintes d'une bulle de l'IA
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant la baisse des prix du métal rouge MET/

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 3,5 % à 11 415 $ la tonne métrique ** Les prix du cuivre plongent après avoir atteint un niveau record plus tôt dans la session, alors que les craintes renouvelées de l'éclatement de la bulle de l'IA ont déclenché une vente massive d'actifs plus risqués

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont chuté d'environ 3 % chacun

** Southern Copper SCCO.N a baissé de ~3% et Freeport-McMoRan FCX.N a chuté de 1,3%

** Hudbay Minerals HBM.TO a baissé de 1,6%, Teck Resources

TECKb.TO a baissé de 5,2% et Ero Copper ERO.TO a baissé de ~4%

