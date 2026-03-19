Wall Street termine dans le rouge, lestée par le pétrole

Un écran à la Bourse de New York le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi, l'agitation du marché pétrolier se propageant à la place américaine, dont les investisseurs craignent une poussée inflationniste avec le bond des prix de l'énergie.

Le Dow Jones a perdu 0,44% tandis que les indices Nasdaq et S&P 500 ont tous deux reculé de 0,28%.

"Le conflit avec l'Iran s'est intensifié (...), les attaques contre des installations énergétiques stratégiques faisant grimper le prix du brut et ravivant les inquiétudes géopolitiques sur l'ensemble des marchés", souligne Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Les regards se sont notamment tournés vers le plus important site de gaz naturel liquéfié (GNL) du monde au Qatar. Ciblé par des vagues de frappes successives, il a subi des "dégâts considérables", selon la société publique QatarEnergy.

D'autres infrastructures clés au Moyen-Orient ont aussi été la cible d'attaques.

Les répercussions seront "majeures" pour "les approvisionnements énergétiques mondiaux", a prévenu jeudi le Premier ministre du Qatar.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, "ce sont les prix de l'énergie qui sont la seule boussole des marchés financiers et des actions", commente Nathalie Benatia, économiste chez BNP Paribas Asset Management, interrogée par l'AFP.

Une hausse des cours du pétrole résulte généralement en un recul des indices boursiers.

Les déclarations de Benjamin Netanyahu en fin de séance jeudi ont toutefois "contribué à donner un coup de pouce au marché" américain, selon Patrick O'Hare, de Briefing.com.

L'analyste y voit "une sorte de réaction instinctive des investisseurs".

La guerre avec l'Iran "finira plus tôt que les gens ne le pensent", a affirmé le Premier ministre israélien, assurant voir des "fissures" au sein du pouvoir iranien "et sur le terrain".

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain a connu d'importantes variations jeudi.

Il s'est tendu jusqu'à 4,32% face aux risques inflationnistes, mais a ensuite plongé jusqu'à 4,24% après la mise à jour d'une licence américaine sur le pétrole russe.

Les investisseurs y ont initialement vu une plus large ouverture laissée à la Russie, bien que l'actualisation porte en réalité sur les livraisons à Cuba et en Corée du Nord, dont Washington a réaffirmé l'interdiction.

Vers 20H25 GMT, le rendement évoluait autour de 4,25% contre 4,28% la veille en clôture.

Côté entreprises, le géant des puces Micron (-3,78% à 444,27 dollars) a terminé dans le rouge, malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre dont un bénéfice net par action d'environ 12 dollars, contre 9,15 escompté.

La révision à la hausse de ses prévisions d'investissements pour l'exercice 2026 ont crispé les investisseurs.

La plateforme américaine de design collaboratif Figma (-4,12% à 24,22 dollars) a une nouvelle fois reculé. Plus tôt dans la semaine, Google a présenté un outil d'intelligence artificielle à même de concurrencer les solutions de l'entreprise.

Cette sanction boursière fait écho à celles endurées par la plupart des spécialistes du logiciel ces derniers mois, Wall Street estimant que le développement de l'IA représente une menace à leur modèle financier.

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