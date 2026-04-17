Les mineurs de cuivre gagnent en raison de la hausse des prix du métal rouge

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17 avril - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivent la hausse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,5 % à 13 333 $ la tonne

** Les prix du cuivre ont augmenté suite à l'affaiblissement du dollar américain et à la déclaration du ministre iranien des affaires étrangères selon laquelle le passage pour tous les navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz était ouvert pour la période restante du cessez-le-feu

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N cotées aux États-Unis ont augmenté respectivement de 1,5 % et de 2,2 %

** Les mineurs Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan

FCX.N gagnent respectivement 3,8% et 3,3%

** Hudbay Minerals HBM.TO bondit de 4,2 %, Ero Copper

ERO.TO ajoute 2,2 % et Teck Resources TECKb.TO augmente de 3 %