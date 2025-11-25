 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 051,50
+1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre gagnent du terrain grâce à l'écoulement des stocks américains
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 18:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, en ligne avec les prix plus élevés du métal rouge

MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,5 % à 10 830 $ la tonne métrique, après avoir atteint 10 949 $, son plus haut niveau depuis le 13 novembre

** Les prix du cuivre ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine, soutenus par les sorties continues de stocks aux États-Unis, bien que les perspectives d'une demande plus faible de la part du principal consommateur de métaux, la Chine, aient limité les gains

** Les actions des géants miniers mondiaux cotées aux États-Unis Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont augmenté de 1,2 % chacune

** Southern Copper SCCO.N en hausse de ~2% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,3%

** Le canadien Hudbay Minerals HBM.TO gagne ~1%, Teck Resources TECKb.TO augmente de 3,1% et Ero Copper

ERO.TO augmente de 3,2%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
53,825 USD NYSE +1,71%
BHP GRP
23,195 EUR Tradegate +1,33%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 795,00 USD LME +1,02%
ERO COPPER
33,460 CAD TSX +3,43%
FREEPORT MCMORAN
41,175 USD NYSE +0,98%
Gaz naturel
4,55 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
22,460 CAD TSX +1,26%
Pétrole Brent
62,29 USD Ice Europ -1,70%
Pétrole WTI
57,80 USD Ice Europ -1,83%
RIO TINTO
73,090 EUR Tradegate +0,19%
RIO TINTO
5 408,000 GBX LSE +0,99%
RIO TINTO SP ADR
71,375 USD NYSE +1,30%
SOUTHERN COPPER
129,270 USD NYSE +1,97%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank