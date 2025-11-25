Les mineurs de cuivre gagnent du terrain grâce à l'écoulement des stocks américains

(Mises à jour)

25 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, en ligne avec les prix plus élevés du métal rouge

MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,5 % à 10 830 $ la tonne métrique, après avoir atteint 10 949 $, son plus haut niveau depuis le 13 novembre

** Les prix du cuivre ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine, soutenus par les sorties continues de stocks aux États-Unis, bien que les perspectives d'une demande plus faible de la part du principal consommateur de métaux, la Chine, aient limité les gains

** Les actions des géants miniers mondiaux cotées aux États-Unis Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont augmenté de 1,2 % chacune

** Southern Copper SCCO.N en hausse de ~2% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,3%

** Le canadien Hudbay Minerals HBM.TO gagne ~1%, Teck Resources TECKb.TO augmente de 3,1% et Ero Copper

ERO.TO augmente de 3,2%