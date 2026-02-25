Wall Street termine en hausse, aidée à nouveau par la "tech"

Wall Street termine en hausse, aidée à nouveau par la "tech"

par Stephen Culp

La Bourse de ‌New York a fini en hausse mercredi pour une deuxième séance consécutive, s'établissant ​à un pic de deux semaines, portée à nouveau par les valeurs technologiques alors que se sont apaisées les préoccupations à propos des coûts élevés et des perturbations ​de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 0,63%, ou 307,65 points, à 49.482,15 points.

Le S&P-500, plus large, a ​pris 56,06 points, soit 0,81%, à 6.946,13 ⁠points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 288,40 points (1,26%) à ‌23.152,08 points.

Aidé par les gains du secteur des semiconducteurs, le Nasdaq a enregistré la plus forte hausse du jour, tandis qu'approche la ​fin d'un mois de février ‌tumultueux pour les principaux indices de Wall Street avec les ⁠craintes liées aux possibles répercussions néfastes de l'IA dans un éventail de secteurs.

Cette question est surveillée notamment par la Réserve fédérale (Fed). Le président de la Fed de ⁠Richmond, Tom Barkin, a ‌dit ne pas être certain que le déploiement de l'IA aura ⁠un effet néfaste pour les travailleurs, estimant que la technologie pourrait aider ceux-ci ‌et rendre le marché de l'emploi plus efficace.

Les investisseurs attendaient après ⁠la clôture la publication des résultats trimestriels du poids lourd ⁠technologique Nvidia, aux avant-postes ‌dans la course à l'IA et qui devrait donner jeudi une nette direction à ​Wall Street - dans un sens ou ‌dans l'autre.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les technologies ont marqué la plus forte hausse, tandis qu'à l'inverse, ​l'industrie a subi le repli le plus important du jour.

Côté valeurs, à noter, Axon Enterprise, fabriquant du Taser, a bondi de 17,6% après avoir battu ⁠les attentes sur son bénéfice trimestriel.

(Rédigé par Jean Terzian)